新唐（4919）接棒漲不停！ 專家：這「券商分點」年前就持續買超華新

華新（1605）連兩天飆漲後1日盤中於平盤附近震盪，但華新集團股意氣風發，新唐（4919）1日受惠於資金回流電子股，帶動股價攻上漲停，收在142元。

為什麼華新自封關回來就亮燈，還帶動集團股跟著上漲？浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分析，銅價上漲，是因為中國解封美元轉弱的關係，市場對於經濟復甦的期待，熱錢進到資本市場，成交量爆增讓華新股價往上噴；從籌碼面分析，早在過年前一家券商分點「元大-內湖」，就持續的大量買進華新。

以下為影音內容：

銅價受惠概念股漲翻天

銅價格一直往上噴，因為中國解封的關係，帶動市場對於中國經濟復甦的期待，銅價就跟著往上漲。

還有美元指數的弱勢，美元一轉弱，資金就跑了出來，熱錢就跑到各式各樣的資本市場，到處往上拉抬；加幣貨幣、大宗商品也漲。

華新（1605）

前陣子華新的股價走勢形成區間的型態，均線巴來巴去的時候該怎麼辦？就要從區間來看，投資人不要從均線來做。

而區間最重要的就是要等「表態」，而1月30號華新的股價就表態了，也就是突破。

且表態之前的華新的成交量很少，之前量多的時候都是動不動就10萬張，華新要結束區間能夠表態，最關鍵的訊號就是要能夠「出量」，一出量就股價也表態往上走。

股價往上走的時候要注意什麼？要觀察能不能在前高壓力突破之後續漲，最重要就是成交量要持續往上滾，才能推升股價持續往上。

反過來說，什麼時候華新的「股價會休息」，就是量縮的時候；若投資人持有華新，就可以從成交量當成是不是該減碼的依據。

籌碼面看判斷華新股價上漲 這家券商分點大戶看出端倪

如果從技術面就是之前分析過的高檔區間來做判斷，從成交量就是要等待放量。

華新九月以來就有一家券商分點的大戶做了非常漂亮的操作，這家券商分點就叫元大-內湖。從九月下旬就開始一路買進華新，甚至最高持股水位的時候還有超過二萬張庫存。

事後來看當時11月下旬的買點幾乎就是波段的最低點！

元大內湖所做的操作來看，幾平都是可以掌握到波段最高點的賣點，請問這家券商分點大戶在華新身上的操作，值得投資人持續追蹤觀察。

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