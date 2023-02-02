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看準欣興（3037）買點卻被噓爆！他「大賺近50萬」眾人稱羨

聯合新聞網／ 綜合報導
欣興（3037）2022年12月20日受到該公司釋出下修資本支出的訊息衝擊，股價鎖跌停126.5元。本報系資料照
欣興（3037）2022年12月20日受到該公司釋出下修資本支出的訊息衝擊，股價鎖跌停126.5元。本報系資料照

欣興（3037）2022年12月20日受到該公司釋出下修資本支出的訊息衝擊，股價鎖跌停126.5元，探本波拉回新低。不過有投資人曬出庫存明細，昨（1）日的欣興報酬高達49萬7570元，讓其他網友羨慕直呼「太神了！凹到大賺一筆」。

日前一名PTT網友指出，「欣興（3037）因下修資本支出導致跌停，但是現在ABF三雄在全球的地位相較於5到10年前已經有質的轉變，從最高點到現在也有超過50%以上的修正，短期從局部高點也有25%的修正，現在本益比過低（參考景碩2012-2015的本益比），推薦中長期持有三雄，200元出場、80元停損」。

不過一番言論卻被其他網友嘲笑「剛開始反應而已，勸你不要」、「呆過欣興，體質不佳公司，勸你不要」。他再度回文曬出庫存明細，欣興報酬高達49萬7570元，報酬率19.84％。

該網友表示，「今天ABF突破季線，外資前天大量買進，建議獲利續抱，就算不看好基本面，也應該認同一下落後補漲，昨天我又再加碼ABF三雄 : 今天又出一個景碩明年第一季季衰退的新聞 : 不過跌幅倒是還好 : 利空出盡的機率還是很大的」。

其他網友紛紛留言「可惡，太早下車了」、「賺爛了」、「現在應該就在走補漲，還落後很多，技術線型籌碼都很好，但感覺150-160那邊可以停一半」、「我覺得abf短線今天可以賣一趟」、「等200見證奇蹟」、「年後三天都紅的」。

8046南電 3189景碩 欣興 台股

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