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餐飲股新春報喜！王品春節業績飆逾五成 漢來美食成長四成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢來美食集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」獨家進駐SOGO高雄店。記者江佩君／攝影
漢來美食集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」獨家進駐SOGO高雄店。記者江佩君／攝影

餐飲股元月營收開門紅，業績有望衝新高！龍頭股王品（2727）表示，今年春節全面解封，是疫後消費者最沒有心理負擔的長假，初一到初七，台灣300家門店動能全開、店店爆滿，累計七天來客數近90萬人，營收較去年春節成長超過五成。漢來美食（1268）也表示，除夕至初六營收合計約2億，較去年同期成長逾四成，主要是疫情趨緩加上開放邊境，國外親友紛紛返台團聚、消費回籠。

2023年迎來10年間最長的年假，加上疫後餐飲大復甦，各大餐飲集團皆繳出亮眼成績。王品表示，相較去過去二年受疫情干擾，今年春節是疫情發生後，消費者最不受疫情影響的春節，使得旗下門店動能大開，元月業績表現可期。法人表示，除了台灣春節餐飲業欣欣向榮，大陸在去年底全面解封，春節期間消費力道暢旺，王品兩頭受益，元月營收估將較去年成長近三成，可望創歷史新高。

漢來美食也表示，此次春節迎來台灣邊境解封後的第一個春節，返台團聚商機暢旺，加上連續假期長，各種聚餐活動因應而生，助攻今年春節業績較去年同期大幅成長逾四成。其中，漢來海港全台分店除夕晚餐均為兩輪全滿，全日約4輪，單日營收近1500萬、與去年相比成長逾三成。漢來宴會廳除夕全開合計超過200桌，做一輪，營收近千萬，較去年成長35%。漢來上海湯包4～5.5輪、成長17%。

漢來美食分析，去年春節期間尚受疫情影響，外出用餐意願較低，部分採外帶方式。故主要品牌如漢來海港去年除夕來客數不足，今年則是完全開放加上國外返鄉團聚多，全品牌所有餐廳均客滿，另今年普遍平均單價均有提高。

瓦城（2729）也表示，今年從除夕到初七，整體春節集團對比去年春節業績成長約30%，主要是今年多人聚會，家庭聚餐增加，加上百貨、電影人潮加持，用餐人潮明顯提升。

春節 漢來美食

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