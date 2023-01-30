中興電（1513）、大樹（6469）營收亮點這樣看 專家：相同營收盈餘卻變多

該怎麼研究公司，財經專家阿格力不藏私直接分享研究公司的時候會特別注意的眉角，那就是「營收結構」。

從營收結構不只可以知道一家公司到底在靠甚麼賺錢，可以幫助釐清哪些公司只是炒作概念、哪些公司又是貨真價實；又或是在一些事件發生的時候你可以清楚的判斷對公司會有多大的影響；也可以思考未來公司獲利的趨勢是否有機會繼續成長。

以下為影音內容：

今年台股要看好不好，其中一個指標如果從資金面來說，就是美元指數。

從上圖可以看到，美元指數通常跟台股的走勢是成反比的，如果美元指數強代表美元相對強勢，資金容易從台灣流出；若看到美元指數最近在滑落的時候，資金就開始進入到台灣。

所以可以看到外資今年以來（至1月17日）是買超台股的。

也因為這樣子的關係，可以看到很多股票，像是台積電（2330）、中租-KY（5871）近期的股價表現都有不同的表現。

其實邏輯很簡單，這些公司基本面很好，但也要想買它們股票的外資會不會進來台股，所以就可以看美元指數。

概念股還是貨真價實？以綠能為例

今年很夯的議題還是一樣是綠能，向台電10年電網計畫，投資了5千多億，那些公司會受惠。

或者是低碳這樣的趨勢，還有RE100，2050年之前，很多企業是想要用100％的綠電。

中興電(1513)

供應綠能重電設備，也有經營案場。綠能應用估獲利比例超過六成，水力、力、太陽光電均有涉獵。

不論風力發電還是太陽能，其實這些都跟種電的設備都是非常有關係的，剛好中興電本來就是國內在這一塊的佼佼者，所以它的綠能營收占比才能這麼高。

該跑還是該留？以電車發展趨勢為例

現在電動車和油電車，甚至插電式的PHEV油電車，所以市場對於油的需求一定是會越來越少。

如果是原本就持有加油站公司的人，其實大可不必緊張，因為現在台灣市場上還在跑的油車還是大多數，就算明年100％都賣電車，所剩下的油車數量還是非常的多。

十年之內加油站要賺不到錢，基本上是不可能的，但是如果想要看到更長遠20至30年後，手上的加油站存股哪一些是比較不會受到電動車的影響。

就可以從營收結構看出來，台股有上市的兩家公司來說，全國（9937）和山隆（2616）。

全國加油站大部分的營收來自92、95、98無鉛汽油，現在很多加油站也沒有提供柴油的加油服務了。

但另外一家山隆（2616），山隆當初就是為了母公司的正隆紙業，自己就有很多卡車必需使用到柴油，所以山隆加油站這家公司，它的柴油收入占比是超過整個油品的一半以上，這是非常少見的，加油站據點也大多是在工業區的周圍，就可以知道客戶主要不是要賺一般老百姓的錢。

知道這樣的結構下，在電動車會不會影響加油站生意的這個議題之下，最晚被影響的一定會是山隆，因為載運貨品的貨車電動化一定會是比較慢的，因為需要電池的量以及價格會是一個問題，且載貨會需要時間好好送貨，若把時間花在充電上，這樣子就比較不符合經濟效益。

所以從營收結構上可以幫助釐清，到底在某一個事件上，對於公司的影響性和衝擊程度是如何，而不會只憑空想像。

營收也能看到成長機會！以大樹（6469）為例

營收也可以看出一家公司的成長性，進一步講就是「營收的本質到底有沒有改變」。

以大樹法說會資料為例，從2020、2021到2022年，比較高毛利的保健食品跟健康照護，這兩品項占比一直在提高，過往的銷售主力婦嬰用品比例一直下降。

這樣的趨勢是很好的，因為婦嬰用品毛利率並沒有健康照護跟保健食品高，且台灣現在又少子化，所以這樣營收結構的轉變，代表公司真的有在認真考慮未來的展望。

所以在未來同樣的營收之下，高毛利的產品占比越來越高，是不是相同營收之下的盈餘就會比較多。

從營收結構可以掌握的秘密

1.釐清哪些只是概念股，哪些是真正受惠

2.發生事件的時候、判斷對公司的利弊

3.從營收成長判斷公司成長的機會

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