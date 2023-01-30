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大陸春節消費回暖 中概百貨股張燈結綵、這檔攻漲停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
中國大陸春節假期國旅出遊飆破3億人次，消費已重返疫情前近9成水準。圖為山東濟南民眾逛廟會，在喜慶的氛圍中過大年。中新社
中國大陸春節假期國旅出遊飆破3億人次，消費已重返疫情前近9成水準。圖為山東濟南民眾逛廟會，在喜慶的氛圍中過大年。中新社

中國大陸春節假期國旅出遊飆破3億人次，消費已重返疫情前近9成水準。市場看好，中國大陸擺脫疫情約束，人流恢復、春節消費回暖，激勵買盤湧進百貨股中的內需中概族群。法人表示，大陸放寬防疫措施有助先前壓抑的消費釋放，今年春節服務消費超預期復甦，後市商品消費可望逐漸有序恢復。

中國大陸春節消費佳，激勵百貨股中的淘帝-KY（2929）春新開紅盤首日，早盤股價即攻上漲停鎖住，成為強勢指標，中概內需族群的大洋-KY（5907）、金麗-KY（8429）盤中漲幅也逾4%。另，中國大陸揮別疫情陰霾，後疫情時代包括旅遊、餐飲、住宿等消費恢復，也激勵觀光股中布局中國市場的美食-KY（2723）、王品（2727）股價表態，盤中漲幅皆逾3%。

淘帝-KY表示，隨著中國大陸各地對於2023年經濟發展目標陸續出爐，其中七個主要城市2023年的GDP年增長目標均訂在5.5％至7％之間，全大陸許多地方政府為加速推動消費市場回溫，採取發放消費券等政策，力求優先恢復及擴大消費力道。隨著大陸疫情解封，加上中國政府祭出刺激消費政策，有助於當地消費復甦。

美食-KY也表示，中國大陸如同其他國家的經驗，解封後，短期內經濟活動將緊縮，但疫情曲線可望「快上快下」，在極短時間內壓縮整體人口染疫過程，對於2023年的總體經濟影響反而是短空長多。旗下85ºC烘焙及飲料產品推陳出新，加上門市的升級，在後疫情時代的大陸市場可望衝刺來客數及消費頻次，不只鞏固市場領導地位，更提升市場份額。

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