2023年金控股配息預測！ 專家：中信金（2891）可望發1元現金股利

【撰文・andyworld】

上一篇我們整理了14家金控的年度業績（詳閱：2022十二月金融股追蹤筆記），現在就利用年度EPS和三年平均盈餘分配率來進行2023年的股息預測。以下將分為三個部份，第一部份為利用三年平均盈餘分配率來計算，第二部份為保守調降盈餘分配率，第三部份為根據過去狀況、新聞消息等進行調整，最後總結各位該怎麼選擇適合自己的股票買進。

一、從三年平均盈餘分配率計算配息

我們都知道，要探求公司企業的配息可以使用EPS當作基礎。EPS翻譯成中文為「每股盈餘」，也就是某段時間內公司產生的的利潤除以上市的股票數量，換言之就是每股單位賺了多少利潤的意思，EPS除了是公司賺錢的重要指標，也是配息的重要數據。公司從每股盈餘中抽取多少比例分配給股就是所謂的盈餘分配率，有些公司的盈餘分配率每年都差不多在某個區間游移，例如官股行庫，一個有規律盈餘分配率的公司對股利的估算很有幫助，也是存股領息的投資人偏好的數據之一。

這段我很直觀用過去三年的盈餘分配率換算出三年平均盈餘分配率，再用2022年度的EPS乘以三年平均盈餘分配率，就會得出一個配息數據，我稱之為總配息，因為這個數據可能是現金股息加上股票股息的結果。

2022年是一個詭譎多變的一年，我們很明顯看到，如果依照金控公司過去的平均表現，總配息已經下降不少，下一個部份我會再保守些將盈餘分配率往下做一調整計算。

二、保守調整後的盈餘分配率

以往為了保守起見，我幾乎都會將原先算好的三年平均盈餘分配率，逢五逢零往下調整，也就是個位數0～4調整為0，個位數5～9調整為5，原因只是不想計畫的太高，結果公布之後失望太大。這邊調整完之後預估的總配息都有稍微下降一些！

三、最後股息預估值

這張圖表會根據過去經驗、這段期間公司發言等狀況進行調整，也是最後的調整，以下將分別說明調整的原因。各位可以根據自我狀況挑選自己想觀察的部份進行閱讀。

華南金（2880）：

華南金未調整盈餘分配率的總股息為1.06元，保守調降盈餘分配率之後是1元，差異性不大，但保守起見以1元為主要假設。在現金股票比例上分為兩個版本，第一個是在財政部預算書上看到政府期望可以拿到0.5元現金，因此股票就發放0.5元，其實2020年和2021年也有過現金股票各半比例的狀況。第二個版本是去年現金股票比重約7：3，因此表中也列出現金0.7元+股票0.3元的版本。個人認為第二個版本出現的機率比較大。

富邦金（2881）：

富邦金未調整盈餘分配率的總股息為1.35元，保守調降盈餘分配率之後是1.2元。富邦金在新聞的報導中得知為資本公積最雄厚，此外未分配盈餘也很多，若依照過去三年的平均盈餘配發率而言，要抽出配息資金應該是沒有問題。且富邦從2014年開始，現金股利沒有低於2元，從2020年開始配發股票，因此這邊保守分出兩個版本，即配滿現金2元，或者是現金1.2元加上股票0.8元。

國泰金（2882）：

國泰金未調整盈餘分配率的總股息為1.05元，保守調降盈餘分配率之後是1元。儘管2022年衰退幅度很大，然而公司高層曾經發言表示「盡力符合主管機關要求及投資人需求」，加上整年度EPS的嚴重衰退，想必是被股債雙殺及防疫險影響頗大，因此保守估計發放1元現金股利應該是可以實現。回顧過去國泰金的配息金額，在2013年開始就沒有低於現金1.5元，因此若要大膽假設現金1.5元似乎也是有可能發生。

開發金（2883）：

開發金未調整盈餘分配率的總股息為0.57元，保守調降盈餘分配率之後是0.54元。開發金從2013年開始，配息在現金0.3元～0.6元之間游移，且以0.5元和0.6元兩者居多，因此現金盈餘分配率很多時候對開發金的預測不太適用。2022年獲得1元現金配息乃年增破1.5倍的2.34元EPS所致，然而如今EPS跌到低於1元的狀況，若回到配發0.5元左右的現金股利應該不令人意外。

玉山金（2884）：

玉山金未調整盈餘分配率的總股息為0.97元，保守調降盈餘分配率之後是0.936元。玉山金的盈餘分配率一向不低，近年來都有在85％～90％左右區間，因此調整到85%儘管是低標，但卻是有可能達標。玉山金從2017年開始將總配息拆成現金、股票各半的型式發放，若這項傳統不變，則今年保守估計約現金0.468元加上股票0.468元。

元大金（2885）：

元大金未調整盈餘分配率的總股息為1.05元，保守調降盈餘分配率之後是1元。回顧元大金這三年來的盈餘分配率都以在六成以上，公司在2019年之後配息也開始朝向現金+股票達1元以上的目標前進，因此我認為這次預估的1元應該會達標。

兆豐金（2886）：

兆豐金未調整盈餘分配率的總股息為1.11元，雖然保守調降盈餘分配率之後是1元，但兆豐金發放1元已經是2011年的事情了，當時為現金0.85元，從2012年之後就是1.1元起跳。兆豐金這次踩到防疫險地雷，加上許多風風雨雨，導致自結年度EPS僅1.32元，相較2021年衰退30％（1.89元），然而財政部希望從兆豐金領到1.2元現金，金管會銀行局高層則認為樂見金控發股票將資本留在集團的做法，所以儘管保守計算1元，但大膽假設發放現金1.2元，或是現金1元+股票0.2元。

台新金（2887）：

台新金未調整盈餘分配率的總股息為0.8元，保守調降盈餘分配率之後是0.76元。台新金高層曾經表示「配息不是問題」，若以近期現金、股票比約55：45而言，現金配息可能落在0.42元左右，股票配息則是0.34元上下。

新光金（2888）：

新光金未調整盈餘分配率的總股息為0.03元，保守調降盈餘分配率之後是0.02元。大家可能覺得從上面看下來這麼多金控，這個數據是不是算錯了？若往回推十年來看，新光金現金配息多落在0.2元～0.4元左右，且有一年不配息，有兩年低於0.1元，即2014年的0.06元與2013年的0.03元。再到更上古的11年～14年之間，連續四年沒有配息，聯想到之前新光高層說過配息有困難，所以今年不配發似乎也是個選項。

國票金（2889）：

國票金未調整盈餘分配率的總股息為0.36元，保守調降盈餘分配率之後是0.35元。國票金跟玉山金一樣，算是給很大方的公司，近三年盈餘分配率也幾乎接近九成，索性保守調降後才差0.01元。過去三年國票金很固定發放現金0.65元，其餘的則是用股票的形式發放，但2022年的EPS為0.41元，不太可能支撐0.65元的現金配息。這三年股票比例約43％、35％及20％，捨去極端值20％，採43％和35％的平均39％，得到約現金0.22元、股票0.13元的結果。

永豐金（2890）：

永豐金未調整盈餘分配率的總股息為0.88元，保守調降盈餘分配率之後是0.83元。永豐過去一年表現算是不錯，而高層也表示盡量達到配發率六成的目標，於是以60％的盈餘配發率來算恰巧就是0.83元。永豐金已經表示今年要進行增資，不曉得是否會在配息上再多留一些給集團使用？個人猜估現金0.7元、股票0.13元。

中信金（2891）：

中信金未調整盈餘分配率的總股息為0.78元，保守調降盈餘分配率之後是0.75元。中信金2019年之前的盈餘分配率有超過五成，但近三年則在45％～50％之間，因此調降到45％並非不合理數據。然而一元金稱號已經成為過去式，中信擺脫1元股利已經六年之久（這六年也開始不發放股票股利），加上新聞層報導未分配盈餘超過千億元，公司也希望維持穩定股利發放，所以我將0.75元改調漲到1元。

第一金（2892）：

第一金未調整盈餘分配率的總股息為1.26元，保守調降盈餘分配率之後是1.2元。第一金是2022年唯一正成長的金控公司，受到許多股民的關注。根據財政部預算書推估，政府希望從第一金這邊拿到1元的現金股利，因此我們這邊預估總配息為1.2元當中，有現金股息1元+股票股息0.2元。

合庫金（5880）：

合庫金未調整盈餘分配率的總股息為1.23元，保守調降盈餘分配率之後是1.2元。目前推估數據和理由跟第一金相同，預估總配息為1.2元當中，有現金股息1元+股票股息0.2元。

結論

該怎麼選擇？

以上我用自己的方式預測了台股中14家金控公司今年（2023）的配息。從EPS的觀察上不難發現今年股利會有大幅縮水的狀況，然而保守的官股金控表現，無論是在獲利上或股息上仍然相對穩健許多，是入門級或保守級投資人可以考慮的標的。只是目前股價過高導致殖利率偏低，這方面可能要注意一下。

壽險型金控則股價大幅跳水，股利發放上也顯得不太好看，可是一旦景氣好轉，股債雙殺的警報解除之後，淨值與股價回升其實指日可待。想在相對低點養著等股價漲回的投資人，可以考慮壽險型金控看看。

其他如銀行型金控在2022年相對持穩，但是面對利率調升一段時間，加上經濟氛圍持續低迷之際，是否面臨放款上的卡關以及資產品質惡化、信用成本走揚的情況，可能是之後要注意與觀察的部份。

有些人喜歡官股行庫的穩定性，有些人喜歡壽險為主的價差操作，青菜蘿蔔各有喜好，沒有絕對對錯的答案，找自己能夠接受的就好。

買入時間點

美國在2022年一直升息，雖然2023年預計會減緩升息速度及力道，但通膨的數據在過去幾年來說仍然是屬高點，製造及需求持續被壓抑，經濟景氣要回溫，勢必需要一段時間。觀察國內的狀況，景氣訊號燈已經開始步入低迷的藍燈，藍燈應該不會只有一顆，至少要有半年到一年以上的心裡準備。因此2023年一月儘管台股回到14932點，但感覺全球經濟氛圍不是特別樂觀，拉回的機會應該不低。另外也有聲音傳出，美國升息打通膨一陣子之後，感受經濟低迷的威力之後，有可能在第四季採取降息手段，不過傳言歸傳言，目前放心裡就好，我們還是且走且看。只是一旦台股走跌，導致金控股也跟跌的情況發生，若進入投資人能夠接受的殖利率，不失為一個考慮買入的機會。

金融股在臺灣一直被視為是領息投資的標的，因此除了觀看景氣導致台股來回震盪之外，個股在公佈配息不如預期之際，股價或許面臨失望性賣壓，然而股價跌到某個程度，當合理殖利率浮現之際，股價可能就會有撐，因此，若股價是這個原因導致低跌，或許也可以注意買點機會的出現。

最後，每個人都有自己預估配息的方式，除非你是公司的董監或高層，不然預估值終究就是預估值。又有人說，既然不能準確命中，為什麼要預估呢？預估今年的配息是我一直以來都會做的事情，目的是為了讓自己在佈局上有個方向，準確命中從來不是我首要目的，就算有幾次命中，那也只是剛好賽到而已。我有我預估的方式，他人有他人預估的方式，讀者們自行參考就是。

作者：Andyworld理財&家庭記事簿

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：一張表讓你了解2023年金控股配息預測