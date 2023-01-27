IPO十傑／走著瞧 躍防詐尖兵

開發知名陌生來電辨識軟體「Whoscall」的走著瞧（Gogolook），是全球信任科技（TrustTech）產業領導者，去年底送件申請臺灣創新板掛牌。

走著瞧由三位七年級生本土創業者設立，秉持「Build for Trust」理念，打造由數據與人工智慧（AI）驅動的資安防詐及風險管理服務，是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發，將防詐服務圍繞台灣每位用戶生活。

目前走著瞧提供的服務，包括全球累積下載量逾1億次「Whoscall」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，及數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD背景調查服務等企業解決方案。

走著瞧2020年每股稅後純損1.68元，2021年每股稅後純損2.04元；2022年前三季每股稅後純損1.42元。