IPO十傑／永道射頻 永豐餘小金雞

永道射頻為永豐餘集團旗下小金雞，由何家第三代何奕達親自領軍，擁有各式RFID標籤設計、封裝、貼合等生產製程技術，旗下知名客戶包括全球最大零售商沃爾瑪、日本快時尚品牌優衣庫、聯合利華、國內統一超商。

永道射頻目前在中國大陸揚州、台灣土城均設有廠房，目前一年RFID標籤出貨量逼近50億枚，是全球最大RFID標籤ODM生產廠商，市占近25%，產品涵蓋中國大陸首例鐵路RFID車票、2009年臺灣花博會門票、2009年上海世博會門票等各式先驅應用。

法人指出，RFID標籤主要應用於服飾、零售業，占比逾七成，其餘則為交通運輸票券、物流追蹤等，除可匯總複合數據資料，為各行業資訊收集分析提供強有力後盾，加速物流與管理效率，中長期具想像空間。