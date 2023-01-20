貨櫃三雄在2022年賺大錢，公司分派的年終獎金也令人稱羨，2023潛在分派的現金股利也滿樂觀，農曆年後貨櫃輪能否再度揚帆飆風再起？國內三大貨櫃輪業者及最大海運物流業者對2023年市場展望各有差異，普遍認為今年面臨三大挑戰，全球貿易疲弱、運價崩跌、新船激增，對於市場回升的時間點，第1季看淡，最快要第2季才有望看到曙光。

全球海運市場今年出現黑天鵝、白天鵝滿天飛，全球貨櫃輪運價已到「破盤價」，航運運價跌不停，外資近期逆勢看好貨櫃輪，認為2023年會出現一些新亮點，首先考慮到2023年第2季度貿易復甦，其次供應方調整的能力被忽視，市場會悄悄的抵消即將到來的新船交付。

全球貨櫃輪運價進入寒冬期，運價出現崩跌後，近期陷入盤跌走勢，代表貨櫃輪景氣榮枯的SCFI指數來到1031.42點，周跌幅為2.88%，指數即將面臨千點保衛戰，市場對於今年的貨櫃輪前景出現多空論戰，普遍都認為過去的榮景回不去，盼能回到合理的市場運價。

台驊（2636）董座顏益財認為現在運價雖然跌跌不休但不用太悲觀，全球三大聯盟、九大航商市占率近85%，會採取適當行動穩住市場，並且預估長榮（2603）、陽明（2609）今年還是會賺錢；第1季市場看起來很慘，主要是受到大陸解封後人力短缺及農曆春節假期影，運價走跌反而是好事，小型航商陸續退出市場，運價已到谷底今年第2季有望反彈。

樂觀法人則認為，大家低估IMO(聯合國海國際海事組織)在 2023年1月船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規上路後影響，全力推動2050年碳排減量達2008年70%，由於市場老舊船舶蠻多的，新的環保法規上路，運能最少會減少10%，剛好可以降低新船加入的數量衝擊，新規上路後迫使不符合環保法規的船舶退出市場，新年度舊船拆解速度，成為牽動運價走勢的重要關鍵。