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聯發科（2454）股價狂跌！網曝進場點：這數字以下就買進

聯合新聞網／ 綜合報導
權值三王之一的聯發科（2454）股價自1130元跌至目前的693元，共下跌437元、38.68%。 圖／聯發科提供
權值三王之一的聯發科（2454）股價自1130元跌至目前的693元，共下跌437元、38.68%。 圖／聯發科提供

台股17日虎年封關，權值三王之一的聯發科（2454）股價自1130元跌至目前的693元，共下跌437元、38.68%，市值蒸發6989.53億元，但仍守住兆元大關，市值約1.11兆元。有網友表示，「等發哥願意降財測再考慮要不要進場，若有630以下我會試單買進，看線型來說，會上到年線再回到底再翻轉，就一路往上了」。

一名網友在論壇Dcard發文請益「想問問各位大神現在對聯發科的看法」，他表示，自己在股價699元時買進，直言「今天高處很冷，覺得現在是入手的好時機，零股投資」。

其他網友則留言「850時候買的路過」、「觀望從來沒買過」、「1050路過...」、「看線型來說，會上到年線再回到底再翻轉，就一路往上了」、「大盤跌他就跌，大盤漲他不一定漲」、「大盤漲3禮拜才問」。

還有網友留言「等發哥願意降財測再考慮要不要進場，一直叫業務去塞貨也不是辦法」、「n平講完我反而在找買點了欸，若有630以下我會試單買進」、「世界新的篇章開啟，要搶市占率了，先多後空，也不知道現在多完了沒」。

大盤 Dcard 聯發科

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