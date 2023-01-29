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宏碁股票套牢13年！他虧20萬問：要再等奇蹟嗎？ 全網搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
網友手上的宏碁股票套牢13年。圖／記者王郁倫 攝影
網友手上的宏碁股票套牢13年。圖／記者王郁倫 攝影

全球總體經濟狀況不佳，科技大老普遍看淡今年市場需求。有網友的宏碁（2353）股票已被套牢13年，扣要股息虧損20萬左右，他相當無力詢問「要再等奇蹟發生嗎？」其他網友則苦勸，「資金留著去找其他標的，何必單戀宏碁」。

宏碁董事長陳俊聖本月12日曾指出，地緣政治、物資不足、能源短缺、債務泡沫等四大灰犀牛早已現蹤，今年看起來不會有好轉的現象，而宏碁要在逆風中找突破口。

不過有網友在論壇Dcard抱怨，「我曾在宏碁待過，2009年看著公司股價水漲船高，禁不住誘惑慢慢佈局了八張，均價63塊，怪自己太貪心在100塊左右時沒賣，之後大家也知道了，股價崩盤，長達十三年積弱不振，多在十幾塊與二十幾塊之間震盪。各位會如何抉擇呢？我目前在猶豫是要認賠殺出還是進場攤平？」

其他網友則留言「貪心的是回到63沒有平出，既然套牢就不要加碼了，資金留著去找其他標的，何必單戀宏碁」、「一套套13年快笑死」、「股票不是這樣玩的，你不如停損換股操作，資金上意思不是一樣嗎，難道宏碁會比其他支還會漲？」、「別等了」。

另外也有網友留言「抱！」、「當然是加碼啊，好公司總會上去」、「更久以前還曾經200塊呢」、「沒事，好股票，留著隔代沖」、「回到長黑低我來抄底看看」。

宏碁

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