升息讓金融股GG？網反稱「有利」：每檔股票都很危險

為抑制通貨膨脹，美國等世界大國多以升息因應，不過網友分析，升息反而導致成本升高，進一步造成物價上升，多數公司營收下降、股價下跌、銀行績效降低，他建議「銀行股這幾年真的要審慎評估後再投資」。但有網友持反面意見，直言「銀行股危機就是進場的時候」。

一名網友在PTT發文表示，「美國及全世界除了日本外，基本上都強硬的升息，而這波升息雖然有效壓制通膨，但也他也因為利息升高，導致所有的東西成本不斷的升高」。

他解釋，「因為所有的東西大部分都是靠借貸的方式，像是以前買房儘管有錢也是貸款買，結果現在利息升高了，導致房東壓力變大，而這個壓力轉嫁給租屋者 租屋者再轉嫁給消費者。因此即使通膨下降，物價反而卻上升，進一步造成經濟衰退」。

該網友表示，「這樣的狀況第一受影響絕對是消費關係第一線的店家，好店家因為沒顧客倒閉，房子沒人租，房東沒了收入無法跟銀行還錢，呆帳率上升，除了呆帳問題外，也會因為經濟衰退，大部分公司沒辦法賺到錢，導致股價也無法上漲，甚至開始大跌，銀行的投顧因為績效不好，顧客紛紛解約。

由此可知，銀行受到影響，最近也就是美國銀行開始大量裁員的原因，而台灣銀行在去年很多都因為保險的關係開始受到了不小影響，而今年又發現國外的經濟衰退開始影響到銀行，等於一個洞還沒補好，另一個洞又快要爆開的感覺，我觀察下來，銀行股這幾年真的要審慎評估後再投資」。

其他網友紛紛留言「你現在才發現喔，國泰都剩多少了」、「廣義來說每檔股票都很危險」、「我也覺得，所以現在都不敢買金融，只買企業的個股」、「你是對的，很多人到現在還沒意識到金控出了根本性問題」。

不過多數網友都不認同他的看法，留言「你似乎是把銀行跟金控搞在一起看？這樣的看法是錯的，純銀行股根本沒保險業務扯後腿」、「建議先去翻翻純商業銀行的財報來看，就知道某些銀行股仍是好的標的」、「今年翻開純銀行股或是金控旗下的銀行基本上都是獲利增長呀」、「你讀那本經濟學啊？笑鼠人，經濟模型都快失效，升息升多少碼了，失業率不升反降，總經失效了懂嗎」、「銀行在常態升息下是有利的」。