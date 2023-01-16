2022金控年全度EPS自結出爐 專家：僅第一金（2892）正成長

【撰文・Andyworld】

2022年全年度的業績終於在1/10公佈，去年度絕大多數的金控都過得不太好，尤其是壽險類成份較大的金控，在文後整理的圖表上就能夠看到慘烈程度。此外，因為股債齊跌，使得很多金控的其他損益有所減少，導致在法規上不能有過多的金額拿來當作股東的配息，所以今年的預測顯得變素很多，也間接導致預測失準的可能性增大。

一、2022全年度份金控自結EPS狀況

期盼很久的金控年度自結EPS終於全數公佈，這次會這麼期待不是因為好成績，而是要看這次有多爛，是否會影響到今年的配息啊！其實經過每個月的追蹤來看，第四季開始大致上就會瞭解整年度表現如何，然而這句話之前適用，但對於2022年卻不太好用。

2022年是我整理金控業績圖表三、四年來，遇過最多紅字的一次，富邦金有四個月，國泰金、新光金有三個月，開發金、兆豐金、國票金、中信金有兩個月。儘管這些公司赤字這麼紅，但是前幾名的優等生還是那幾位，所以去年成績不好最終歸咎考題太難（大環境不好）？

EPS絕對數字由高往低排列的

年度獲利王前五名：富邦金（3.52元）、國泰金（2.58元）、元大金（1.72元）、中信金（1.67元）、第一金（1.56元）。 年度EPS不到1元的唯三家：開發金（0.98元）、國票金（0.41元）、新光金（0.11元）。

富邦金和國泰金雖然不若過往的雄風，但是3元以上及2元以上的金控謹此兩家別無分店，遙遙拉開第三名的元大金。未來如果經濟好轉，股債回到正常的表現，想必這兩家一樣會有令人期待的正向表現。如果，對這兩家未來看好的投資人，不妨在好公司遇到壞景氣，趁股價有跌的時候尋找買點，尤其國泰金股價目前仍在十年線（約46.5元）以下，是許多想撿便宜的金控投資人標的之一。

從另外一個方向來看，開發金在2021年有2.34元的表現，但是今年卻跌破1元，僅有0.98元，實在有點令人失望。新光金以前我不考慮，未來也不會考慮，看到一堆高層的負面新聞，加上投資部門經常放槍，整個令我卻步啊！

二、2022全年度份金控自結EPS增減幅度狀況

上述有提到，富邦金、國泰金的單月EPS紅字負數太多，導致整年度EPS的數據不夠好看，相對也反應在EPS的增減幅度上。儘管富邦金和國泰金分別位居絕對EPS的第一、二名，但是過去一年的股債雙殺造成數據上的損失，導致和前年相比衰退超過七成。

綜觀衰退幅度超過五成的有：富邦金（-72％）、國泰金（-75％）、開發金（-58％）、新光金（-93％）、國票金（-68％）。

衰退超過一成，低於五成的有：玉山金（-29％）、元大金（-40％）、兆豐金（-30％）、台新金（-33％）、中信金（-39％）。

衰退一成以下的有：華南金（-2％）、永豐金（-3％）、合庫金（-5％）。

唯一成長：第一金（3％）。

是說那個新光金，大家業績漲的時候也沒有漲多少，跌的時候又比別人誇張，我想有在長期關注新光金的投資人應該可以看到這個狀況。

另外，常聽到官股行庫的防禦性不錯，這個觀點也在去年得到驗證，華南金、合庫金將衰退幅度壓在一成以內，甚至第一金還是唯一小有成長的金控，若非防疫險的拖累，我想兆豐金也不至於破除這個傳說。因此有新手或保守者想要進入金融投資的領域，官股行庫會是入門的好選擇。

三、各金控過去三年盈餘分配率

既然2022年的EPS已經出爐，再搭配金控股過去的盈餘分配率，就不難推敲出今年可以領到多少現金股息。但是今年的情況特別複雜，股債雙跌的景氣下，導致EPS未必能真實反應盈虧，加上臺灣法規對於金融體系配息的嚴格規定，導致數據上的預測可能會不及高層決策與法規的限制！

我們先來看看過去三年各金控公司盈餘分配率的平均數據。如果只有採取去年的數據可能過於武斷，五年則可能過長，一個企業的決策或許在兩、三年內會看到結果，因此我使用三年的平均數據，但是這個沒有一定，畢竟預測經常是數字遊戲，使用個人能夠接受的範圍就好。

大家請先參考這份三年平均數據，後續我會根據金控公司高層和景氣氛圍來進行下調的修正，這部份就待我消化後再分享了。

四、結論

如果要進場的投資人該怎麼選擇標的？我覺得可以將投資目的分為賺價差或放長領息這兩個部份來探討。富邦金和國泰金的股價起伏比較大，現在因為股債雙殺導致股價處於相對低點，若日後景氣回溫，股價回漲的機率可以預期。另一個和景氣有正相關的為證券類金控，這當中以市佔第一的元大金最受注目，如果日後成交量向上提昇，直接受惠就是元大金。至於放長領息的投資人，官股行庫是最保險的標的，只是目前要注意高股價是否造成殖利率過低的問題，而民營金控當中業績相對穩定的永豐金也是可以多多注意的公司。

前幾天各家金控發佈自結EPS的當晚，就有朋友詢問我是不是可以買哪些哪些標的了？這邊我提供一些思考的方向：

1.股價自己是否能夠接受？

評股價的方式有很多種，以往我都會提到本益比河流圖或本淨比河流圖，除了河流圖之外，其實也能夠對照自己手上的成本，比自我成本還要低，就能夠入手來降低持股的平均股價。另外，近期金融股大跌之後，有些股價低於十年線，投資價值慢慢浮現出來，若景氣反轉，股價回升的契機指日可待。以上都是我入手前會思考的方向。

所以當有人問我股價跌成這樣能不能買了？請先參考上面的思考面向，然後問問自己對於現在的價格能不能接受！畢竟每個人口袋深淺不一，損失承受度也不盡相同，在思考過各個數據之後，自己能接受的價格就是好價格。

2.公司未來的發展性

除了股價之外，對於公司的發展看法也很重要！如果不看好公司未來的發展，抑或公司經營走向不是心中所認同，那麼再低的股價我也不會買。例如中租，我不但認同公司多元化經營（綠能發展、無卡購物、先買後付等），公司每個月開出來的數據（營收、EPS）也顯示公司處於成長階段，儘管股價已經遠離自我成本一段距離，我還是會以零股的方式多少買進一些。

回到14家金控的議題上，如果2022年是壽險業難熬的一年，是否趁富邦金、國泰金股價低落之際買進持有？如果看好未來台股的交易量，是否趁元大金回檔的時候買進持有？但是這又回到第一個議題，什麼是股價低？

最後，買賣沒有對錯。同一檔股票，有人想買，有人想賣，如此才會成交，買的人有其理由，賣的人也有其理由，只是你買賣的理由是什麼？能夠說服自己，如此而已。

作者：Andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2022十二月金融股追蹤筆記