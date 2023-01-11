14金控股全年EPS全數公告！ 專家曝光「1數據」：能推估出2023年股利

14檔金控、台中銀、台企銀、高雄銀、聯邦銀、遠東銀，2022年全年EPS終於全數公告，完整資訊如下：

2022年 標的／EPS 富邦金：3.52 國泰金：2.58 元大金：1.72 中信金：1.67 第一金：1.56 合庫金：1.44 永豐金：1.39 兆豐金：1.32 華南金：1.27 玉山金：1.1 台新金：1.09 開發金：0.98 國票金：0.41 新光金：0.11 台企銀：1.26 台中銀：1.12 遠東銀：1 聯邦銀：0.84 高雄銀：0.75

2022年受到防疫險拖累，加上股債雙雙重挫，壽險型金控有非常大幅度的衰退，國泰金、富邦金、開發金、新光金皆嚴重衰退。中信金雖然有強大的銀行，但旗下的台灣人壽今年成了拖油瓶，也是大幅衰退；兆豐金也是受到兆豐產險拖累，去年表現黯淡。壽險部位大的金控，受到財報裡的「其他權益」科目影響，明年的股利政策最好保守看待。

銀行型與證券型金控受到防疫險與股債雙跌的影響較小，股利配發的底氣較足。2022年股市成交量縮水不少，元大金獲利仍能衝上第三名，實屬不易。銀行型的第一金、合庫金、華南金營運沒什麼衝勁，但在動盪時期，保守的營運模式反而成了避風港。同為銀行型的玉山金與台新金，獲利掉到後段班，令人費解；不過，玉山金與台新金的後勢依舊值得期待。傳言台新金可能併購新光金，豪門內鬥，持續關注後續發展。

國票金2022年原本要併購安泰銀，卻受到獨董的反對而破局。期待國票金與安泰銀重啟談判，如果併購成功，必然為國票金帶來更好的發展。

獨立中小銀行部分，版主僅持有台中銀，表現依舊中規中矩，期待今年股利。

不少投資人開始推估金融股今年的股利，版主不主動推估，近日利用空閒時間計算出各金融股過去3年的盈餘分配率平均，想推估股利的版友，可參考版主計算的盈餘分配率，配合2022年全年EPS，自行推估計算。詳細情形如下

近3年盈餘分配率平均（單位％）：

現金股利／股票股利 富邦金：33.2／5.2 國泰金：40.6 元大金：49.9／11.1 中信金：46.9 第一金：67.4／13.4 合庫金：66.2／19.5 永豐金：60.9／2.3 兆豐金：79.9／4.4 華南金：47.5／36.1 開發金：58 玉山金：43.9／44.2 台新金：44／29.5 新光金：27.9 國票金：59.6／29.4 台企銀：17.2／53.7 台中銀：23.4／44.7 遠東銀：46.4／23.5 高雄銀：38.7／48.4

壽險部位大的金控，推估股利可能失真，最好保守評估。版主不多做評論了！

做好資產配置，別重壓任何單一產業，才是能長久獲利的存股王道。

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