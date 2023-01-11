14金控股全年EPS全數公告！ 專家曝光「1數據」：能推估出2023年股利
14檔金控、台中銀、台企銀、高雄銀、聯邦銀、遠東銀，2022年全年EPS終於全數公告，完整資訊如下：
2022年
標的／EPS
富邦金：3.52
國泰金：2.58
元大金：1.72
中信金：1.67
第一金：1.56
合庫金：1.44
永豐金：1.39
兆豐金：1.32
華南金：1.27
玉山金：1.1
台新金：1.09
開發金：0.98
國票金：0.41
新光金：0.11
台企銀：1.26
台中銀：1.12
遠東銀：1
聯邦銀：0.84
高雄銀：0.75
2022年受到防疫險拖累，加上股債雙雙重挫，壽險型金控有非常大幅度的衰退，國泰金、富邦金、開發金、新光金皆嚴重衰退。中信金雖然有強大的銀行，但旗下的台灣人壽今年成了拖油瓶，也是大幅衰退；兆豐金也是受到兆豐產險拖累，去年表現黯淡。壽險部位大的金控，受到財報裡的「其他權益」科目影響，明年的股利政策最好保守看待。
銀行型與證券型金控受到防疫險與股債雙跌的影響較小，股利配發的底氣較足。2022年股市成交量縮水不少，元大金獲利仍能衝上第三名，實屬不易。銀行型的第一金、合庫金、華南金營運沒什麼衝勁，但在動盪時期，保守的營運模式反而成了避風港。同為銀行型的玉山金與台新金，獲利掉到後段班，令人費解；不過，玉山金與台新金的後勢依舊值得期待。傳言台新金可能併購新光金，豪門內鬥，持續關注後續發展。
國票金2022年原本要併購安泰銀，卻受到獨董的反對而破局。期待國票金與安泰銀重啟談判，如果併購成功，必然為國票金帶來更好的發展。
獨立中小銀行部分，版主僅持有台中銀，表現依舊中規中矩，期待今年股利。
不少投資人開始推估金融股今年的股利，版主不主動推估，近日利用空閒時間計算出各金融股過去3年的盈餘分配率平均，想推估股利的版友，可參考版主計算的盈餘分配率，配合2022年全年EPS，自行推估計算。詳細情形如下
近3年盈餘分配率平均（單位％）：
現金股利／股票股利
富邦金：33.2／5.2
國泰金：40.6
元大金：49.9／11.1
中信金：46.9
第一金：67.4／13.4
合庫金：66.2／19.5
永豐金：60.9／2.3
兆豐金：79.9／4.4
華南金：47.5／36.1
開發金：58
玉山金：43.9／44.2
台新金：44／29.5
新光金：27.9
國票金：59.6／29.4
台企銀：17.2／53.7
台中銀：23.4／44.7
遠東銀：46.4／23.5
高雄銀：38.7／48.4
壽險部位大的金控，推估股利可能失真，最好保守評估。版主不多做評論了！
做好資產配置，別重壓任何單一產業，才是能長久獲利的存股王道。
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