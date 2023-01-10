台北101也喝的到世界冠軍咖啡了！興波咖啡進駐88樓

繼華山旗艦店與The Coffee One，興波咖啡全新旗艦店「天空興波」今年1月進駐台北101的88樓，1/17起試營運。由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立的Simple Kaffa興波咖啡，不但連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更是榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮。

談到這次進駐台北101的契機，興波咖啡創辦人吳則霖表示，與台北101討論合作有好一段時間，剛好有一個空間大小適合，景觀又棒的位置，因此促成了這次的合作，且台北101是台灣最具代表性的地標，希望透過天空興波，讓國際看見台灣咖啡的底蘊與實力。

天空興波所進駐的88樓，是台北101大樓重新打造的嶄新空間，台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，希望帶給大家最極致的高空體驗，因此將88樓空間重新改裝，以大片的落地窗景加上融合藝術品的現代空間設計，重塑88樓的面貌，天空興波與台北101想傳達的極致高空體驗理念更是不謀而合。

台北101的88樓除了天空興波外，未來還會有台北101可對外租借的場地空間「SPACE 88」，預計在2023年4月對外發表。