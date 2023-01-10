台北101也喝的到世界冠軍咖啡了！興波咖啡進駐88樓
繼華山旗艦店與The Coffee One，興波咖啡全新旗艦店「天空興波」今年1月進駐台北101的88樓，1/17起試營運。由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立的Simple Kaffa興波咖啡，不但連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更是榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮。
談到這次進駐台北101的契機，興波咖啡創辦人吳則霖表示，與台北101討論合作有好一段時間，剛好有一個空間大小適合，景觀又棒的位置，因此促成了這次的合作，且台北101是台灣最具代表性的地標，希望透過天空興波，讓國際看見台灣咖啡的底蘊與實力。
天空興波所進駐的88樓，是台北101大樓重新打造的嶄新空間，台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，希望帶給大家最極致的高空體驗，因此將88樓空間重新改裝，以大片的落地窗景加上融合藝術品的現代空間設計，重塑88樓的面貌，天空興波與台北101想傳達的極致高空體驗理念更是不謀而合。
台北101的88樓除了天空興波外，未來還會有台北101可對外租借的場地空間「SPACE 88」，預計在2023年4月對外發表。
有別於其他店鋪營業到傍晚，在台北101的「天空興波」將從白天營業至晚間，讓咖啡愛好者可以體驗日間雲朵環繞與夜間宛如山中營火截然不同的氛圍，除了有咖啡飲品選擇之外，還有天空興波獨家的「天空綜合」中深焙配方豆，以衣索比亞水洗搭配宏都拉斯水洗，帶有柑橘、花香、果乾、烏龍茶調性。
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