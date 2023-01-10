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統一超2022年營收突破2,900億元 朝3,000億元挺進

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一超旗下7-ELEVEN搶1月新春檔期，祭出多款日式開運甜點和冰品。7-ELEVEN／提供
統一超旗下7-ELEVEN搶1月新春檔期，祭出多款日式開運甜點和冰品。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）今（10）日公告2022年12月營收為259.9億元，年增10.8%；2022年營收則突破2,900億元，年增10.47%，單月和累計營收雙創創歷史新高，未來全年將朝3,000億元挺進。統一超表示，2022年積極展店，並透過線上線下策略整合帶動成長，全年營收已是連續七年創全年新高紀錄，營運擺脫疫情干擾並持續升溫。

台灣7-ELEVEN門市截至111年12月底店數6,631家，去年同期店數6,379家，淨增加252家。

綜觀12月，台灣7-11穩定展店、深耕OPEN POINT會員生態圈，綿密的門市據點串聯4大智能服務，包含迷你商店「智FUN機」、外送平台「OPEN NOW」、網購平台「i預購」、社群團購「i划算」，朝向24小時全通路經營發展，並積極掌握雙12購物節、足球盛事、冬至、耶誕節、跨年等節慶節令商機，推出多元行銷活動與開發應景商品，整體營運穩健向上。

統一超商轉投資事業，菲律賓7-11、康是美、黑貓宅急便、星巴克、統一精工等均較去年同期成長，持續挹注動能。

台灣7-11的OPEN POINT會員數超過1,550萬人，因應年底點數兌換潮，透過OPEN POINT點數可線上線下近20大通路當現金花、門市折抵部分民生代收帳單等多元用途，帶動點數兌換量較去年成長超過一成。

台灣7-11掌握冬季暖食需求，以「星級饗宴」、「Ohlala」、「御料小館」等自有品牌推出新品，強化個人化即食、家庭料理結構，聯名星宇航空、三元花園韓式料理、台北鳥喜等米其林推薦餐廳及人氣品牌推出日韓道地美味餐點，烘焙類別更研發便利食用的個人化丹麥土司、兩入餐包新結構，並運用在地食材推出秋冬鹹口味麵包，帶動12月鮮食相關類別業績成長兩成。

台灣7-11持續深耕咖啡文化市場，以「品牌聯名」、「產品優化」、「數位體驗」3大策略持續創造話題、帶動各類別業績成長超過一成。

瞄準金兔年除舊布新、圍爐、送禮商機，台灣7-11藉由預購平台及實體門市線上線下整合，推薦「星級年菜」、「肖像禮盒」、「名店伴手禮」、「寵物年菜」四大春節結構，一次集結13家星級飯店加上米其林美食推出上百款選擇，更推出掃除用品優惠專區，方便民眾提前就近辦年貨，打造最大春節選物平台，帶動預購、i預購業績成長近一成。

因應時序入冬冷氣團來襲，備足暖暖包、發熱衣、泡麵、熱罐並推出指定優惠，帶動相關類別業績成長1~3成。此外，瞄準耶誕節、跨年等節慶節令商機，帶動零食相關類別成長兩成；更首度推出耶誕禮物福袋，開賣當周近乎完銷，進補營收。

展望2023年1月，7-11掌握春節商機，並以五大動畫肖像及兩大精品，推出超過30款限量開運金喜福袋，同時響應經濟部推動平價專區政策，推出特惠專區；近期攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」推包裹店轉宅服務，也為營收進補。

營收 春節

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