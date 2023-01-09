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散裝航運必看的「2個指標」！ 專家：股價通常比貨櫃要先表態

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖為裕民（2606）旗下散裝貨輪。本報系資料照
圖為裕民（2606）旗下散裝貨輪。本報系資料照

散裝航運必看的「2個指標」，散裝航運的未來走勢，如何判斷航運股的高低點？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，散裝和貨櫃兩者的股本相差非常大，股本小的通常股價會比較活躍一點；長線投資人可以觀察「BDI波羅的海乾散貨指數」和「Breakwave散裝乾貨海運主動型ETF」當作進場的參考依據。

「散裝航運」顧名思義主要載運的都是一些零零散散的東西，例如鐵礦砂、水泥、煤炭、殼物等，都是一些可以受到擠壓碰撞而不會壞掉的東西。

這一點跟貨櫃航運不太一樣，貨櫃航運載運的都是不能擠壓碰撞的電子零組件相關產品。

鐵礦砂和煤炭這些東西與基礎建設有關係，舉個例：中國的市場這麼大，如果要擴增基礎建設的話，散裝航運的載運量也就會跟著增加，反之要減少基礎建設，散裝航運的載運量就會跟著減少。

產業面和國際局勢是息息相關，環環相扣的；散裝航運的代表有新興（2605）、裕民（2606）、四維航（5608）、慧洋-KY（2637）...等，股本都是在百億之內，反觀貨櫃三雄，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股本都是在200億以上。

散裝和貨櫃兩者的股本相差非常大，股本小的通常股價會比較活躍一點，所以常會觀察到一個現象，通常都是散裝航運會先表態，才會輪到貨櫃航運。

拿散裝和貨櫃走勢比較強的做比較：

裕民（2606）從低點33.6漲到高點51.9，上漲將近55％。

萬海（2615）從低點26.1漲到高點87.5，漲了將近41％。

顯然這波漲幅貨櫃航運是輸散裝航運的。

散裝航運的船隻可以依照載貨量分成4種：

海岬型(CAPESIZE)：8萬噸以上

巴拿馬型(PANAMAX)：6-8萬噸

超輕便極限型(SUPRAMAX)：4-6萬頓

輕便型(HANDYSIZE)：4萬噸以下

散裝航運必看的2個指標

1.BDI波羅的海乾散貨指數

BDI是由海岬型（BCI）、巴拿馬型（BPI）及輕便型BHMI（Handysize）各佔權重三分之一所組成的綜合指數。

觀察到BDI越線的走勢圖，以長線的角度來看，歷史低點幾乎都在1000點附近。

2.Breakwave散裝乾貨海運主動型ETF

簡單來說就是在美國上市跟散裝有關的ETF。

投資人長線投資可以就這兩大指數判斷是高低點位置，進而考慮進場點。

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。

航運股

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