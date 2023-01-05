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鴻海（2317）進場時機到了？ 他分析破底2原因：分批佈局

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析鴻海股價破底原因。美聯社
網友分析鴻海股價破底原因。美聯社

台股4日開低後多在平盤上下震盪，終場收14,199.13點，下跌24.99點，鴻海（2317）收黑，網友好奇「主因是什麼？iPhone丟單？開發電動車？跌到100元以下可以買嗎？」有投資人認為，現在正好適合進場，建議長期分批佈局，不過也有人建議觀望一陣子，至少等到農曆年後再決定。

一名網友在PTT發文詢問「鴻海股價破底主要原因是什麼？iPhone丟單？開發電動車？還是有其他未知利空？iPhone雖然是鴻海收入主要來源，但毛利低的可憐，不如不要做，如果改做電動車應該是趨勢，請問鴻海打下來100元以下可以買嗎？」

其他網友則留言「介於買跟不買之間」、「大戶持股減少，散戶信心潰散」、「通常半個月後才知道」、「有人賣不就破底了，你的話我建議你別買」、「你用目前股價來說，不就全世界不看好電動車，特斯拉和比亞迪哪個不狂跌的」。

還有網友留言「連現在是入場點都不知道」、「我覺得過完年再說吧」、「不用為下跌找理由。如果你不知道買入的理由，就別買」、「鬆哥都出來表態了，我覺得海公公長期是可以分批布」、「等你知道就跌完了」。

破底 PTT iPhone 電動車 鴻海2317

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