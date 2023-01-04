儲能、電力股「燒滾滾」還可追？法人曝關鍵心法

台股今（4）日開低翻紅，儲能、電力相關股熱燒，成為盤面上重要多頭指標，且是當沖資金的重要標的，到底短線還能不能追?有法人直言，儲能股漲多，可等壓回，但可留意上緯投控（3708）、力麗（1444）、世紀鋼（9958）等三檔風電概念股，不用等了可以「隨時買」，另有法人提醒，想追價的話以題材面為主、技術操作，不過，也有法人認為，雖有機會輪動向上，但不如尋找其他利空不跌，位於低檔的電子股。

台股早盤以14,186.95點開低，一度下滑至14,177.97點，之後翻紅，盤面上，儲能、電力相關股成為多頭指標，吸引市場資金搶進；在淨零碳排的熱潮下，加上政策上的支持，推升儲能、電力相關股的表現，華城（1519）、樂事綠能盤中飆上漲停鎖死，中興電（1513）一度拉升至77.4元，創下歷史天價，盤中漲幅3.19%，亞力（1514）由黑翻紅，盤中上漲3.44%，大亞（1609）盤中漲幅3.83%。

政策題材持續激勵電力相關概念股的表現，到底短線還可不可以追？法人認為，題材激勵下，相關個股有機會輪動向上，尤其是元月作夢行情的機會高，目前強勢族群並不多，因此電力相關股吸引資金轉進，有法人坦言，儲能股不追高，風電股更值得留意可以買進，但也有法人提醒，不少個股短線漲多且有爆量，保守的投資人不建議追高，倒是可以留意電子股利空不跌的族群。

證券分析師張陳浩看好儲能、風電股仍將持續向上，他認為，台灣在電力相關建設上，風電遠優於太陽能，且需要經過交直流轉換，才能儲能，在全力發展能源的政策下，推升儲能股華城、中興電、亞力、大亞、森崴能源的漲勢，在操作上，可等拉回再買，值得關注的是風電相關的葉片、風場及特殊鋼相關的上緯投控、力麗、世紀鋼等三檔，可以「隨時買」。

張陳浩說，以本益比及股價淨值比來看，華城本益比25.81，股價淨值比3.76；上緯投控本益比10.87，股價淨值比1.47；力麗本益比7.75，股價淨值比0.86；上緯近期吸引投信買超，力麗則是具有加工絲旺季及風電雙題材。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，元月作夢行情的機會高，市場上強勢族群不多，電力相關股在淨排碳的題材下，吸引市場資金轉戰，短線有機會表現，但是在獲利表現，本益比偏貴下，追價者應以題材面為主，技術操作。

證券分析師黃漢成表示，儲能及電力相關股人氣不錯，有機會輪動向上，但是不少個股已漲高，保守的投資人不建議追進，要買先等壓回，他認為，這時點可以尋找低檔的利空不跌股來布局，包括驅動IC、顯示卡、ABF載板、PA等族群都可以留意，不見得要去追已上漲的題材股。

本土法人報告表示，預估台灣在製造業回流驗擴廠下，未來6年用電需求複合成長率將達2.3%，較過去10年的1.6%高，淨零排碳的潮流下，開拓再生能源與強化電網將是政策目標，工程類與重電設備業者將受惠，看好重電設備的GIS廠商中興電、變壓器的華城，及參與離岸風電陸域統包工程的東元（1504）等，目標價分別為79元、56元與35元。