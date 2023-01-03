長榮（2603）股價未來走勢如何？ 專家曝三指標：下跌空間有限

貨櫃三雄的未來走勢，投資人如何判斷航運股的高低點？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分享，要觀察的3個運價指標，包括SCFI上海出口貨櫃運價指數、FBX波羅的海全球集裝箱指數、WCI世界貨櫃運價指數，分析完這3個運價指數指標，可以發現指標都呈現在歷史低檔區。

以下為影音內容：

投資人應該很常會聽到「航運股」這個名詞，其實航運可以分成貨櫃航運跟散裝航運，這新聞內容會以貨櫃航運為主。

耳熟能詳的貨櫃三雄：長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）就是貨櫃航運的代表，主要載運的都是以貨櫃為主，裡面裝的都是一些不能受到擠壓的電子零組件那些東西；貨櫃的外表那麼堅硬，就是怕會壓壞裡面的貨物。

國際上常使用的貨櫃的大小有分20呎和40呎兩種；20呎又簡稱TEU，40呎簡稱FEU。

貨櫃航運必看的三大指標

1.SCFI上海出口貨運價指數

這指數大部分報價的航線大多是TEU，少數的美東、美西航線則是採FEU為報價單位。

SCFI在每周五的下午三點會公布，這個指數重要的原因在於，上海港在2010年的時候，正式超越了新加坡港，成為全球貨櫃吞吐量最大的港口。

2020年後半段，SCFI指數會飆那麼高的原因，是因為當時疫情肆虐全球，導致全球貨櫃大塞港；SCFI指數歷史低點都在1000點上下，而現在指數的位置也在這附近，也可以解釋現在貨櫃航運算是屬於低點。

2.FBX波羅的海全球集裝箱指數

報價單位為FEU，它是全球12條主要貨櫃航線的加權平均值，每日更新一次，也是國際間少數日更的運價指數。

有助於去了解更快速、更即時的運價變化，觀察可以發現FBX歷史低點都在2500點以下，現在的股價位置也在2500點以下，不過還是比歷史平均低點來得高。

所以可以得到一個結論，就算航運指數再跌，也不會跌到哪裡去了，因為現在歷史低點，就剩一點點的空間，簡單說，就是下跌空間有限。

3.WCI世界貨櫃運價指數

報價單位為FEU，是由倫敦海運諮詢機構（Drewry）和新加玻Cleartrade Exchange共同推出，於每周四發布全球8條重要航線之最新報價，包括上海、紐約、洛杉磯、鹿特丹、熱內亞等世界大港。

看一下ECI的走勢圖，不同顏色代表不同的航線，可以觀察到不論哪個航線，歷史低點幾乎都是在2500點左右，而現在每個航線幾乎都跌回2500點了，有些甚至來跌破。

結論

看完三個指數的分析，貨櫃航運的運價指數，幾乎都在歷史低檔區，也不是說就不會下跌了，而是下跌的空間有限，再怎麼跌也不會跌到哪裡去。

貨運航運是屬於景氣循環股，上述所介紹的運價三大指數都是在歷史低點附近。

運櫃航運類股在11月份可以說是受盡了各種利空因素的干擾，短短一個月內就至少出現了3個重大利空，低檔的利空是用來嚇跑散戶的，由三大指數判斷出貨櫃航運屬於低檔區，而低檔區和最低點兩個是不同的東西。

永遠要記得一件事情，不要聽信任何人的言論去買賣股票。多看節目和影片，最重要是學習別人的方法。

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。