元月效應被最長年假壓縮 群益：留意六大族群

過往投資人期待股市元月效應，但今(2023)年面臨史上最長年假，虎年封關日也較接近了。群益投顧說，指數元月效應面臨堪稱史上最長年假壓縮下，預估今年元月將以個別題材或中小股較有表現空間。

根據過去十年統計，加權指數元月上漲機率高達七成、平均漲幅1.2%。 從個股表現的角度出發，過去十年元月平均上漲機率超過八成的個股，高達72檔。

群益投顧說，多頭會運用政策偏多及元月效應力守指數大缺口，目前大盤指數進逼2022年7月12日國安基金宣布護盤的低檔，代理財政部長阮清華表示：「國安基金會陪大家過農曆春節長假」讓市場有政策護盤聯想；元月效應相對正面挹注之下，多頭護盤有技術面向上跳空缺口支撐，買盤應會強力防守缺口支撐。

群益投顧表示，偏多族群可留意：

●驅動 IC股

驅動IC產業歷經去(2022)年第3季需求大幅修正後，第4季開始，電視面板與IT面板陸續傳急單，加上業者開始減少對晶圓廠投片，有助庫存水位進一步降低。法人看好今年手機OLED滲透率將由去年的 47.7%成長到 50.8%，對驅動IC 業者營收、產品組合優化皆有正面挹注。

●元宇宙概念

隨著蘋果（Apple)最快今年春季就會發表MR頭戴裝置。預料亦將吸引市場更多目光投向為元宇宙生態打造的相關頭戴式裝置概念股，市場關注的元宇宙概念股包括威盛（2388）、玉晶光（3406）。

●電玩展將以實體展示方式重磅回歸

台北國際電玩展將在今年2月2-5日登場。由於今年首度迎來全面解封,展方結合國際遊戲大廠以實體展示方式重磅回歸，預料觀展人數有望再創新高，國內遊戲商智冠（5478）、大宇資（6111）、網龍（3083）、真好玩、弘煜科（6482）等將參展。

●防疫概念股

去年12月下旬開始，疫情指揮中心也多次針對本土第三波疫情來勢洶洶發出警訊。去年12月上旬，中國大陸鬆綁防疫限制政策後，各地疫情急遽升溫。大陸放寬出入境管制措施後，多國宣布加強陸客入境管制措施；入境檢測需求大增，挹注檢測概念為主的防疫概念股，題材與業績想像空間。

●假期題材股

元旦到春節、寒假等，進入全年消費(促銷)旺季；尤其兔年春節年假創史上最長10天連假，後續尾牙、團圓宴及年菜等商機，挹注觀光飯店餐飲相關產業，進入題材與營運高峰期。此外，百貨、超商、網購等受惠概念股，亦有機會分食商機與題材。

●原物料股

大陸近期陸續祭出新防疫10條重啟經濟、金融16條拉抬房地產業；華爾街日報報導，大陸領導人表示，今年重心放在恢復增長動能上。這是大陸官方渴望扭轉經濟頹勢的強烈信號。大陸政策重心轉向拉抬經濟，帶動需求回溫的想像空間，有利鋼鐵、航運、塑化等原物料族群獲關注。