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金融股轉運 迎外資回補潮

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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外資2022年大賣金融股一整年，12月已出現回補契機，展望2023年，證券專家指出，金融業將有美國升息趨緩、防疫保單之亂將結束、股價已反映利空達歷史低檔區等三因素，營運轉機明確、正面消息增加，可望吸引外資回補潮。

外資去年賣超台股1.23兆元，除大賣科技股，砍金融股也不手軟，包括富邦金國泰金，以及元大金、玉山金、新光金、台新金、中信金等，都在大砍之列，大多賣超數十萬張以上，換算賣超金額也在數十億元甚至上百億元。

外資賣超這些民營金控同時，轉進公股金控與銀行，買超張數最多是台企銀46萬多張，買超金額55億餘元；買超第一金16萬張，買超金額44億元。

在外資龐大賣壓籠罩及金融本身獲利衰退與利空環繞下，統計富邦金、國泰金2022年股價跌幅分別達25%、35%。不過外資在12月出現回補跡象，富邦金外資在12月買超2萬多張、回補金額近15億元，另外，外資12月也同樣買超之前賣整年的台新金、新光金分別達2.6萬張、6.6萬張。

第一金投顧董事長陳奕光指出，2023年金融股正面訊息比2022年多，雖然2022年獲利衰退影響2023年股息，但過往經驗指標金融股最差半年內填息，相對來說會比其他股票賺股息、賠價差要好，填息誘因可能引導外資回補，且金融2023年獲利可望好於2022年，所以2024年發2023年股息也會更好，況且2024大選年，通常提早在選前一年第3季發動，也會吸引外資籌碼回補。

台新投顧副總經理黃文清指出，金融股2023年營運轉機強，股價在2022年均已反映過利空，現在基期低，外資有很大機會在2023年回流，回補股票首選自然是2022年賣愈多、股價跌多、市值減少多，且2023年獲利回升成長性好轉機會大的標的，像富邦、國泰金雙雄從沒一年跌那麼重，這類公司當然有機會吸引外資回補。

外資 富邦金 國泰金

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