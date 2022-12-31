亞德客、緯穎、嘉澤 拚千金股

經濟日報／ 記者黃力／台北報導

台股2022年表現疲乏，惟隨各項利空淡化，市場對2023年看法逐步轉趨正向，外資券商建議擇優布局，評點亞德客-KY、緯穎、嘉澤等為潛力千金股，目標價各為1,050元、1,150元、1,110元。

總體經濟面臨終端需求疲乏與通膨高漲等壓力，高本益比、高基期個股首當其衝，台股千金股檔數由最高峰13檔大砍至目前僅大立光、信驊、旭隼、力旺四檔。

不過部分標的受惠產業逐步轉圜，基本面有回溫機會或擁有新興科技應用商機，營運具想像空間，牽動機構法人給出高目標價，為2023年千金潛力族群。

自動化產業景氣逐步來到拐點，加上線性滑軌商機將是下一波催動亞德客2023年營運關鍵業務，大和將亞德客目標價由770元上調至1,050元，並給予「優於大盤」評等。

緯穎儘管面臨客戶砍單挑戰，近季營收或不若市場預期，但里昂認為，在其他客戶需求不變下，整體營運仍然穩定，未來在資料中心持續布建之下，緯穎將受惠。里昂給予緯穎目標價1,150元，維持「買進」評等。

嘉澤2022年第4季營運維持高檔，2023年第1季也有樂觀空間，花旗看好嘉澤在CPU Sockets及連接器規格升級趨勢處於有利位置，中長期營運成長可期，給予目標價1,110元與「買進」評等。

嘉澤 台股

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