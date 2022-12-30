觀光股漲勢居冠 餐飲業談春節接單 一字形容就是「滿」

餐飲業五大年節商機出籠，王品（2727）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）等從「耶誕、跨年、尾牙、過年、春酒」爆滿到第1季，五大年節商機湧出，有業者表示，春節接單用一字形容就是「滿」，漲價效應加上接單量暴增，年後還有振興券加持，明年首季業績表現「很可以期待」。

餐飲股大紅燈籠高高掛，買盤集中在高價族群，尤其在美國布局傳佳音的八方雲集（2753）和美食-KY（2723），今日漲勢最為顯著，八方雲集盤中股價來到230元，漲幅逾8%，衝出掛牌以來新高價，美食-KY不僅美國市場順風順水，中國市場明年也可望逐漸回到常軌，激勵盤中漲幅近5%。另，王品、瓦城、漢來美食盤中漲幅也逾3%，帶動上市觀光類股指數勁揚，盤中來到119.82點，漲幅2%，漲勢居各大類股之冠。

王品跨年檔期訂位各品牌皆已達8成滿，近日也開始開放春節期間訂位，此次春假長達10天，王品表示，根據往年經驗，包括「陶板屋」、「西堤牛排」春節皆會滿訂，主要是口味較符合全家大小，另外，適合享用團圓飯的中餐品牌也是一位難求，目前「享鴨」初二幾乎全滿、初三也已達7成滿。走出疫情低谷，王品也已計畫2023年在台灣目標新增50家店，其中將以鍋類及鐵板燒品牌為主。

漢來美食迎接五大節慶商機，接單業績也拉出長紅，公司主管表示，用一個字形容就是「滿」，目前除夕大團圓圍爐宴已全滿，海港、名人坊、中餐的包廂幾乎也已客滿，加上今年圍爐桌菜價格調漲，6人席從13,999元調到14,999元、12人席從26,999元調到27,999元，調幅達3-7%，增添業績動能。值得一提的是，近期婚宴市場明顯回升，初七、初八已有喜宴訂單，讓整體業績錦上添花。看好疫後餐飲需求大復甦，漢來美食也計畫2023年再開8家新店。

瓦城也說，今年聖誕檔期業績明顯成長，主要是各大百貨湧現人潮，集團旗下位於百貨的各品牌門店來客數顯著提升，以品牌瓦城為例，聖誕節當天業績平均成長約3成，有單店業績更是創下新高。而迎接接下來的跨年、尾牙與春節，訂位皆明顯成長，尤其主力品牌「瓦城」為年末聚餐首選，訂席量較去年大幅提升達四成，此外，年菜銷售也十分熱絡。瓦城並預計2023年將再新增20個據點。