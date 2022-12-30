2023年科技股能翻身嗎？ 專家：台積電是優先投資標的

過不久就要迎來2023年了，今年度跌很慘的科技類股，明年有望可以翻身嗎？

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，他認為半導體還是科技類股中首要可以投資的標的，且台積電（2330）相較於美國的科技股跌幅都相對較低，況且也有股神巴菲特加持（買進）ADR；至於電動車相關的類股，則可以轉為投資零組件，充電樁或是充電站，甚至電池...等。

以下為影音內容：

電動車本身競爭更激烈 可轉投資相關零組件

電動車是非常好的指標，只是現在的傳統車廠紛紛崛起之下，特斯拉（Tesla）恐怕沒有辦法在獨享市值獨大。

傳統車廠擊敗特斯拉的這個狀況，明年2023年可以看到更明顯的端倪；電動車還是可以投資，但就可能要轉為電動車相關的零組件，比如像是電動車的充電樁或是充電站，甚至電池等。

對於車廠本身來說會略為削價競爭或競爭更為激烈。

半導體最優先投資

半導體還是可以優先投資的科技股類別，特別以台灣來說，可以看到台積電這波的跌幅，以ADR來說跌幅大概是30-40％左右，但相對於其他美國的半導體Nvidia、AMD、Intel都還低，代表台積電的競爭力反而在這一波裡面，已經獲得相對的支撐。

且股神巴菲特又買了台積電，比較起來台灣的半導體還是可以優先投資。

只是明年上半年，不可否認會面臨到比較大規模的庫存調整的時間點，恐怕要度過這一段時間之後，科技股才會迎來真正明顯的春天。

無論如何，接下來一段時間都是投資人，需要做功課瞭解明年產業發展趨勢的一個方向，預估走勢會是「先下後上」，「下」不見得會破前波低，只是可能會在這個區間地方震盪整理一陣子。

等到利空都完全發酵之後，或許比較更好的中長線的買點，可能就會在那個地方出現。

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