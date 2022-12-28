台股開低走低 觀光族群逆勢大盤表態

受到美股走跌影響，台股今（28）日賣壓沉重，大盤開低走低，盤中失守5日線，科技權值股成為壓盤重心，惟具有解封題材加持的觀光族群，以及部分傳產族群，有個股表現逆勢大盤。

台新投顧表示，因外資過去幾日休假，加上年度將結束，大盤持續量縮使指數表現相對受限，加上市場觀望明年景氣變化，預料短線台股將維持在半年線附近震盪，等待量能回溫。操作方面，年度僅剩三個交易日，留意個股漲多拉回，明年具新品或庫存改善等題材性族群可留意。

台積電（2330）盤中下跌10元左右，股價最低落在446元，跌幅達2%以上；聯發科（2454）盤中最低點來到621元，下跌30元以上，跌幅近5%，成為權值股中表現最疲弱的標的；台達電（2308），聯電（2303），力積電等股，盤中跌幅也落在1～2%不等，惟鴻海（2317）表現相對抗跌，盤中力守平盤100.5元。

上市觀光族群中，雲品（2748）持續在漲停板64.9元開關，股價達四年多以來新高；八方雲集以9%漲幅緊追在後，盤中最高價來到224元，美食-KY（2723），寒舍（2739），夏都（2722）等股則上漲4～6%；王品（2727），雄獅（2731），鳳凰（5706）也持續在平盤之上表現。

櫃買觀光族群今日表現稍弱，海灣（3252）以7%漲幅居冠，盤中最高價來到近月高點20.9元，老爺知（5704），富野，亞洲藏壽司（2754）等股也上漲4～6%，六角（2732），瓦城（2729），豆府（2752）等股，盤中漲幅落在1～3%不等。

傳產族群中，鋼鐵股的世紀鋼（9958），佳大（2033）盤中上漲4%左右；汽車工業的宏旭-KY（2243）則以14.55元亮燈漲停，百達-KY（2236），東陽（1319），耿鼎（1524）則上漲3～6%不等；建材營造產業中，鼎固-KY（2923）盤中也漲近8%。