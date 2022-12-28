資金避風港也愛「不務正業」 中華電、台灣大、遠傳還投資了這些產業

中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904），這三家傳統的資金避風港有可能會在2023年經濟衰退的預期下，再次扮演資金避風港的角色。

YouTube頻道《投資伊森》新影音就介紹，電信三雄的其他產業額外投資。

以下為影音內容：

中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904），這三家傳統的資金避風港有可能會在2023年經濟衰退的預期下，再次扮演資金避風港的角色。

台灣的電信市場在經過激烈競爭以及合併後，目前台股中的電信三雄分別是中華電、台灣大、遠傳。

以下除了會介紹電信三雄過往股利政策以外，也會整理各電信公司在其他領域相關的佈局。

電信三雄2021年財務表現

單看2021年的財務資料，股本最大的當然是中華電信775億元，幾乎是台灣大跟遠傳的兩倍。

在營收規模上，中華電也是第一名，與第三名的遠傳營收規模差了快3倍之多，而在毛利率以及EPS的表現上，也都是中華電信獲得第一。

就2021年的表現來看，中華電信依舊是台灣電信的龍頭。

電信三雄近三年股利表現

電信三雄過往發的股利都是現金股利，而且盈餘分配率大概都有100％以上的水準，連續股利發放的年數上，其實都差不多。

從資本資料來看，感覺電信三雄的差異不大，接下來從不同角度來看電信三雄的發展。

電信三雄5G布局

單一最大股東是交通部的中華電信董事長謝繼茂先生，打算加碼投資國際電纜，這一點在台灣大和遠傳身上看不到，應該與大股東是交通部有關。

另外中華電與台灣大，都同時擴大對東南亞地區的投資；相較之下，遠傳董事長徐旭東似乎是打算把營運焦點，放在台灣新經濟服務，像是智慧醫療等。

電信股ARPU

對於5G的看法，中華電信認為台灣5G滲透率是領先全球；台灣大則是認為5G用戶需要等1到2年才會爆發；遠傳則說要看ARPU。

ARPU（每使用者平均收入）是電信產業用的專業術語，是電信產業用的專業術語，只要記得，ARPU所代表一段時間內，營運商從每個用戶所得到的利潤，通常當然是一個月為衡量的基準，高端用戶越多，ARPU就會越高。

同時ARPU有在成長的電信股，才比較有資格當成是存股的選擇之一；倘若一家電信公司發生ARPU連續性衰退的現象，就不要管過去股利發的多穩定或發了多少的股利。

至於ARPU的數字，可以去電信的官網來查詢，資料會比較即時，或者也可以等NCC來公布，不過可能是每一季才公布一次的頻率。

2022年第二季月租加上預付卡行動通訊ARPU 中華電信ARPU：490元 遠傳ARPU：486元 台灣大ARPU：446元

其實相差不了多少，看到更近一點的數據也就是10月份：

電信三雄10月ARPU 遠傳ARPU：729，月增3元 台灣大ARPU：684元，月增1元 中華電ARPU：526元，月減2元

遠傳的ARPU創下了2019年10月以來的新高。

在5G使用的上面，根據Opensignal的調查，不論是下載或上傳速度，都是以中華電信最快。

但是以其他項目來評估，像是5G可用率與可及率，則是遠傳電信勝出；5G的影音與遊戲等體驗，則是台灣大哥大最佳。

所以電信三雄在帶給消費者，在5G服務使用上的表現，可以說是各有優勢。

電信股 電商市場

電信公司在電商這一塊，最有名的當然是台灣大旗下的MOMO富邦媒，接下來就是遠傳的friDay購物，以及中華電信MOD的時尚PLAZA。

在2020年因為疫情的關係，大家都轉往線上來購物，那時候富邦媒（8454）1到8月合併營收415.6億元，年成長高達30.4％，上半年每股稅後盈餘6.51元，也進一步推升母公司台灣大整體的獲利表現。

電信三雄 營收組成

但是電商利潤的業務比較不好。

電信三雄營收組成 遠傳:行動營收業務80％、其他營業收入20％ 台灣大:行動營收業務40％、MOMO電商業務60％ 中華電:行動營收業務40％、固網業務60％

台灣大有超過60％的營收貢獻來自MOMO的電商，來自行動業務的實質貢獻。

與之相反的就是遠傳，遠傳行動服務的業務，營收比重高達80％，這一特點，與上述10月份電信三雄ARPU表現中，以遠傳最高來互相呼應。

至於中華電信行動服務的業務，僅佔總營收40％左右，60％的固網業務，比較沒有成長性，但卻是獲利較佳的金雞母。

電信三雄 低軌衛星

目前看起來，主要就是大股東是交通部的中華電信，比較有機會跟低軌衛星的龍頭服務商Spacex，在2023年展開業務合作。

主要的原因，除了低軌衛星有國家資安問題需要考量以外，中華電在地面接收是首屈一指的，目前已經好幾家國際業者接觸測試，但是實質的業務合作，還沒有進行，國際公司要克服我們法規相關的問題。

電信三雄 投資影視

電信三雄對於影視的策略都是比較簡單的，就是出錢；中華電信估計今年投資金額超過1億元，台灣大今年內投資拍攝電影、戲劇10到15部，規模約1至2億元。

遠傳除了跟中華電與台灣大都同樣使用出錢策略，投資影視產業外，比較不同的是還打算啟動旗下影音friDay影音原創IP的投資策略。

所以台灣這些電信公司，不僅在通話的時候需要它們，它們也開始要滲透大眾的追劇選擇以及時間。

電信三雄 元宇宙

表現上看起來，台灣大的動作是相對比較積極的，除了跟NVIDIA共同打造GeForce NOW 聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲平台外，也入股其他元宇宙的新創公司，其中台灣大入股的App Works就是由台灣大總經理林之晨所創立的。

在中華電的部分，主要是代理宏達電VR眼鏡為主；遠傳則是比較專注在VR眼鏡，在健身與電影的沉浸式體驗。

電信三雄殖利率

◎本文內容已獲 投資伊森 授權，未經同意禁止取用轉載。