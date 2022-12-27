預測2023年中租（5871）配息「這價格」！ 專家：非領息標的

【撰文・andyworld】

中租從2021年9月奔上283.5元的高價之後，隨著國際利空頻傳，股價下滑到2022年10月的139元低點，但是從10月至今12月底為止，股價又回升到220元左右，震盪的幅度不小，至於中租後續怎麼觀察呢？我們從中租平常業績和法說會來看看端倪。

一、中租業績

中租第三季EPS的表現不錯，2022Q3EPS為4.44元，和去年同期的3.63元相較，成長了約22％，第三季累計EPS為13.31元，和去年同期10.41元來說，也是成長了約28％。

這幾天的自結11月稅後合併損益約20.65億元，EPS為1.31元，稍稍比上個月減少一些。但是在累計方面，前11月合併稅後純益為253.56億元，累計EPS為16元，而2021全年度的EPS為14.8元，換言之，中租前11月已經拼贏上一個年度啦！

二、中租法說會重點

法說會上中租表示三大經營地區包括臺灣、東協與中國，其中今年主要成長地區為臺灣與東協，前九個月臺灣獲利佔整體50％，中國佔43％，東協佔6％。另外在11月的資料裡顯示，中租在這些營運地區的成長分別為臺灣24％，中國4％及東協21％。

中國受到疫情封控影響，消費需求減弱，從提撥率來看，第二季、第三季都已往上增加，全年預估在1.6％。而法說會召開之時，正值中租股價約在150元之際，當記者問到公司是否實施庫藏股政策，公司高層則認為，中租屬於金融業，資產都在成長當中，而且還有資本擴大的需求，不僅如此，還要維持穩健資本結構，公司在今年已發行海外存託馮證GDR，因此公司沒有考慮實施庫藏股政策。

三、中租2023年配息預測

過去中租的現金盈餘配發率大多落在40％左右：

在法說會上的相關新聞上也看到，管理階層認為「30~40%的配發率都是需被考量，也是大家可以接受的水準」，並且表示明年的股利比今年高是可行的方向，但一切以董事會決定為準。但我們可以說，若沒有意外的話，中租明年的配息有極大可能性會比今年更高。

目前中租在11月的累計EPS已經達到16元，以今年每個月都有1元以上的EPS來推估，2022年整年度上看超過17元，這邊保守取17元就好。以17元的EPS乘上約40％的盈餘分配率，會得到約6.8元，因此我估計明年中租現金配息大約落在6.5元～7元之間。至於股票股利，可能會落在0.3元～0.5元之間。

四、結論

雖然先前中租股價跌到139元，但中租的業績表現一直有成長，所以被我歸類在第四象限的極品標的（詳細可參閱：獲利與股價的四個象限）。

以河流圖上所顯示，2020年以前大多在淺藍色的區域，對照數據約為13倍本益比及225元股價，而目前股價大概在215元左右，看起來雖然偏低，但也接近13倍本益比的價格。若從世界經濟來看，正向的是，近期中國宣佈生活解封，預期帶動經濟復甦，使中租業務成長跟著回升；負向的是，美國雖然放緩升息步調，但經濟上仍處於高通膨、低經濟成長的狀況，在前景不明朗之下，難保外資對台股大賣的疑慮再次重演。

無論如何，以中租目前的股價和配息而論，我不會將他視為領息標的，除非投資人手上的股價夠低，才會創造出合理的殖利率，因此將中租視為長期持有且業績、股價向上的成長股會更為適合。

作者：andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：淺談中租2023配息