巨大（9921）給付票款延後陷入危機？ 專家：用「這兩者」對比

【撰文・財學爸-周伯瑋】

前一陣子市場非常熱烈地在討論巨大（9921）的震撼彈，也就是把供應商的票期往後延45天，而市場將這件事情解讀為巨大承受不了逆風，手上現金不足以支付供應商貨款，所以股價在12/13那天大跌了8%。

以我的觀點來看這件事的話，會這麼思考：

營收方面

2022年11月的月營收，年增率8.52%，但相比2021年11月的年增率16.6%，有一個腰斬的事實，但這是「成長率」的腰斬，並不是整體營收衰退，而且庫存升高問題，不是第3季才開始，而是2022年第1季就有了！所以自行車仍然有在賣，但賣的速度變慢。

存貨方面

以2022年第3季的財報來看，累計存貨金額來到375億，比去年同期的259億增加45%，存貨週轉天數也來到172天（前3季累積計算，非單季數字），比去年同期的129天多出了43天，也就是將近1.5個月，也比過去平均的120天多出50多天，也就是多出2個月的存貨，所以庫存問題的確有惡化跡象！

但也不能因為這樣，就覺得巨大完蛋了，雖然存貨的確升高到170多天，但2022年的第3季的單季存貨天數（圖1），也從最糟的第2季的183天，降低到164天，代表公司還是有在想辦法去化庫存，並且將傷害降到最小。

經營狀況

針對供應商延票問題，我們應該去分析巨大是否真的付不出錢來？還是只是凹供應商？還有巨大本人有沒有被客戶凹？

依照2022年第3季財報數字，「應付帳款」為103億元，「應收帳款」則有179億元，所以應收帳款完全可以支付應付帳款，因此，只要成功收回應收帳款，就不會有現金不足支付的問題。

另外，「應收帳款天數」在2022年第3季的平均是60幾天，而「應付帳款天數」則在90多天，因此基本上是巨大比較早就向客戶收到錢了，然後還有30天的緩衝才要付給供應商。（見下圖2）

那為什麼還要延票呢？因為巨大的客戶也在和巨大商談延後付款的問題，要從平均60天多凹到120天了，等於是被多凹60天，因此巨大反過來也要求自己的供應商也要延後45天付款。

所以相較下來，巨大還是比較被凹啊。

我的建議

所以我會建議，與其擔心延票的單一事件，去觀察經營面的「應付帳款天期」以及「應收帳款天期」的對比，會更有意義。

如果應收帳款天期按客戶要求變得越來越長，從60天拉到120天，而應付天數卻從90天縮短到60天，等於是巨大要更慢才能從客戶那邊收到現金，卻得更早付錢給供應商，那就真的會出現現金週轉不靈的問題，GG的機率就會大增！

如果是一般「共體時艱」的狀況，也就是你凹我我凹你的，讓應收天數變成120天，但應付天數也拉長到150天，那就代表整體自行車產業雖然在逆風，巨大自己甚至說是面臨「雪崩」，但仍然彼此互相幫忙渡過難關。

巨大說，目前客戶都要求把付款天數從平均60天拉到120天，所以巨大也要求供應商延長45天的付款期限，也就是平均拉到135天~140天左右，所以現金的餘裕空間剩下不到30天了，因此的確有現金流動較之前緊迫的問題。

所以巨大不延票不行啊，因為不延的話，現金流動就更加緊迫！甚至延後60天更好、更能平衡客戶給巨大的衝擊！因為巨大的客戶也是要求延60天。

所以雖然供應商有點可憐，但巨大也有點可憐，身為股東的人，會希望供應商可憐？還是巨大可憐？當然都不可憐最好囉！

最後我認為，只要未來的應收帳款天數和應付帳款天數的差距不要太誇張，投資人是不需要擔心巨大的未來營運，但也是得觀察巨大的庫存去化狀況，而且庫存天數最好不要再看到180天，因為代表又惡化了。

報告完畢。

作者：財學爸-周伯瑋

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：巨大（9921）的延票問題與庫存問題，從財報上該如何正確解讀？︱財學爸