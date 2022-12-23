長榮：農曆年前 貨量很滿

貨櫃海運真的要漲價了。長榮海運總經理謝惠全昨（22）日證實，農曆年前貨量真的很滿，長榮會依市場需求加收旺季附加費，並按市場機制滾動式調整。

對於市況，謝惠全昨日再度用「七言詩」說明看法「寒風習習落葉飛，殷殷期盼景氣回」。從當前的情況看，海運的小陽春盼到了。

此前，陽明及萬海相繼表態看到農曆春節前出貨小旺季。謝惠全昨日也說，中國大陸封控解除，農曆年前小旺季開始報到，目前海運需求很熱絡，貨櫃裝載情況好很多，12月貨櫃需求裝載情況比11月好得多，平均在九成以上。

全球運價近期已經跌到低檔，全球海運業界考量使用者付費，不少大型的貨櫃輪業者陸續宣布元月加收亞洲-美國線的綜合費率附加費（GRI）。

展望明年，謝惠全分析，海運市場受到全球經濟變化影響大，目前看到市場變化是感覺「寒風習習落葉飛」；不過，全球貨櫃輪運價變化，最終還是供需決定，全球海運界都「殷殷期盼景氣回」。

謝惠全分析，明年展望偏向保守，但再度強調並不悲觀，因為明年貨櫃輪市場走勢將受兩個關鍵因素影響，首先要看俄烏戰爭何時結束，如果能早一點結束，通膨問題有望加速改善，全球消費力道會增加，貨量需求有望跟著回升。

其次，明年全球供需運能會受到IMO新環保法規影響，可能會吸收掉10%的艙位，新船交付成長的8.2%也不是一步到位，明年新增艙位並沒想像的多。