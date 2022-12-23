長榮海運啟動百億大投資

看好海運業續旺指標，長榮啟動百億大投資。長榮海運昨（22）日宣布，將投入逾百億元，進行大航海布局，其中大舉採購貨櫃，將有5.76萬個貨櫃加入戰隊，業界認為，長榮此舉宣示海運榮景仍在。

長榮召開重大訊息說明會宣布四大交易，包括訂造與買空櫃、買股權、買大樓、買海外新據點等交易案，以行動表達不受全球海運運價大跌影響，依照規劃擴大事業布局，強化競爭力。

此次長榮海運的交易中，有部分來自長榮國際，外界解讀，長榮兄弟間開始啟動和平分家，集團過去分布在各處的海運業務將「愈來愈集中」，長榮海運將正式大一統，持續擴大營運規模，向全球前五大航商邁進。

運價連跌26周，全球都擔心市場新船及空櫃太多，長榮總經理謝惠全表示，維持原來的布局策略進行擴充計畫，長榮海運明年新船陸續加入，但貨櫃也要汰舊換新，董事會才會通過大規模造櫃。

長榮因應貨櫃汰舊換新及業務需求，大手筆訂造4萬個貨櫃，正在進行詢價，這筆預算尚未正式揭露，要等詢價完畢、訂購後，才會確定額度，完成簽約後再依規定另行公告。

在4萬個貨櫃加入前，長榮先以44.83億元訂造9,800個一般貨櫃及7,800個冷凍櫃，因應冷凍櫃的市場需求不斷增加，也將採購6,800台冷凍機。

長榮代子公司長榮亞洲說明，綜合考量整體貨量需求，斥資1,295.44萬美元（約新台幣3.96億元）向長榮海運新加坡公司取得6,171只貨櫃。

謝惠全也公布，看好長陽開發年年營運獲利、穩定配息，將以4.5億元向長榮國際取得長陽開發10%股權，長榮持有長陽開發比率將達到50%；本次股權交易案主要考量長陽開發主要收入是桃園市精華地段的商場租金，長年營運獲利及配息穩定，增加持股未來亦可享旗下不動產增值效益。

另外，長榮因應業務需求，也要買大樓。長榮以47.43億元向長榮國際買下南崁地區海運大樓及企業大樓，供辦公室長期營運所需。過去南崁的海運大樓及企業大樓位是向長榮國際租賃，評估地理位置良好及長期營運所需，董事會決議向長榮國際買下現在使用的辦公大樓，還可省租金。