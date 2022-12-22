航海王回神 中環賣長榮2,120張、獲利1,136萬
台股今（22）日收14,442.94點，上漲208.54點，航海王再領風騷，航運股收漲4.34%，中環一向偏愛買賣貨櫃股，今日代子公司中嘉國際公告賣出長2,120張，每股161.25元，處分利益1,136.63萬元。
中環（2323）代子公司中嘉國際公告處分有價證券，在12月9日至22日合計賣出長榮普通股2,120張，每股161.25元，交易總金額3.41億元，處分利益1,136.63萬元；迄目前持有長榮（2603）372張，金額達5,775.69萬元，持股比例0.034%。
根據中環公告，12月以來，曾賣出長榮及陽明（2609）股票，在12月8日公告賣出長榮1,920張，每股156.66元，處分利益1,666.17萬元；12月13日公告賣出陽明5,080張，每股63.71元，處分利益681.34萬元。
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