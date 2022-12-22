航海王回神 中環賣長榮2,120張、獲利1,136萬

欣興（3037）20日由於受到該公司釋出下修資本支出的訊息衝擊，股價鎖跌停126.5元，探本波拉回新低。不少投資人對此標的持觀望態度，有網友直言，「籌碼還沒出現反轉，再等等吧，這只是剛開始，可能兩三天後可以撿更低」。

2022-12-22 07:43