鋼鐵人領風騷 法人曝這族群值得留意

台股今（22）日開高走高，盤中一度拉升至14,440.37點，上漲逾200點，航運股、鋼鐵股成為資金追捧的熱門標的，除航海王大漲之外，鋼鐵人也有重領風騷的表現，新光鋼（2031）、世紀鋼（9958）強漲，盤中漲幅逾6%，類股則是上漲逾2%，法人看好鋼鐵股中不鏽鋼族群的表現，但提醒，風電概念股也值得關注。

台股早盤以14,323.04點開高，盤中大漲逾200點，權王台積電（2330）收復5日線及半年線，盤中漲幅逾2%，各類股中，航運股之外，鋼鐵股也表現強勢，新光鋼開高走高，一度拉升至44.35元，盤中漲幅6.37%；世紀鋼以85元開高，一度拉升至90.5元，盤中漲幅逾7%；另外，中鋼（2002）盤中漲幅逾3%；東鋼（2006）盤中漲幅近3%；漲幅逾2%的還有第一銅、盛餘、允強、運錩等。

證券分析師張陳浩表示，鋼鐵產業由寶鋼開出盤價調漲的第一槍，中鋼、中鴻也認為產業將從逆風中反轉向上，代表將從景氣谷底往上，鎳價上漲，加上鐵礦砂的需求大增，帶動不鏽鋼股的表現，看好鋼鐵股及航運股的漲勢有機會持續到農曆年前。

張陳浩說，在布局上，鋼鐵股可以先選不鏽鋼股，除法人會買的新鋼、新光鋼、建錩之外，股價位階低，且獲利比新鋼好的允強也值得關注，不鏽鋼之外，中鴻也是重要的觀察個股。

世紀鋼今日強漲，張陳浩提醒，風電概念股值得留意，除政策支持，日前發包風場之外，股票整理也近尾聲，技術線型佳，可望推升股價表現，包括上緯、世紀鋼、華城、力麗等都可以留意。