快訊

高虹安第二波小內閣出爐 市長辦公室主任最年輕僅29歲

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

鋼鐵人領風騷 法人曝這族群值得留意

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（22）日開高走高，盤中一度拉升至14,440.37點，上漲逾200點，航運股、鋼鐵股成為資金追捧的熱門標的，除航海王大漲之外，鋼鐵人也有重領風騷的表現，新光鋼（2031）、世紀鋼（9958）強漲，盤中漲幅逾6%，類股則是上漲逾2%，法人看好鋼鐵股中不鏽鋼族群的表現，但提醒，風電概念股也值得關注。

台股早盤以14,323.04點開高，盤中大漲逾200點，權王台積電（2330）收復5日線及半年線，盤中漲幅逾2%，各類股中，航運股之外，鋼鐵股也表現強勢，新光鋼開高走高，一度拉升至44.35元，盤中漲幅6.37%；世紀鋼以85元開高，一度拉升至90.5元，盤中漲幅逾7%；另外，中鋼（2002）盤中漲幅逾3%；東鋼（2006）盤中漲幅近3%；漲幅逾2%的還有第一銅、盛餘、允強、運錩等。

證券分析師張陳浩表示，鋼鐵產業由寶鋼開出盤價調漲的第一槍，中鋼、中鴻也認為產業將從逆風中反轉向上，代表將從景氣谷底往上，鎳價上漲，加上鐵礦砂的需求大增，帶動不鏽鋼股的表現，看好鋼鐵股及航運股的漲勢有機會持續到農曆年前。

張陳浩說，在布局上，鋼鐵股可以先選不鏽鋼股，除法人會買的新鋼、新光鋼、建錩之外，股價位階低，且獲利比新鋼好的允強也值得關注，不鏽鋼之外，中鴻也是重要的觀察個股。

世紀鋼今日強漲，張陳浩提醒，風電概念股值得留意，除政策支持，日前發包風場之外，股票整理也近尾聲，技術線型佳，可望推升股價表現，包括上緯、世紀鋼、華城、力麗等都可以留意。

鋼鐵股 世紀鋼

延伸閱讀

世紀鋼、大成鋼 認購夯

台積電除息後連三跌、半年線失守 法人曝這價位往下買

新年換新鍋！LE CREUSET推夢幻星塵、WMF有不鏽鋼之王

不鏽鋼吸管沒什麼人在使用？ 網：根本殺人兇器

相關新聞

欣興（3037）買點浮現？他勸進場被噓爆 網籲「再等等」：還會跌

欣興（3037）20日由於受到該公司釋出下修資本支出的訊息衝擊，股價鎖跌停126.5元，探本波拉回新低。不少投資人對此標的持觀望態度，有網友直言，「籌碼還沒出現反轉，再等等吧，這只是剛開始，可能兩三天後可以撿更低」。

逸達FP-025過敏性氣喘二期臨床結束收案 明年3月解盲

逸達（6576）21日表示，於荷蘭進行新成分新藥MMP-12抑制劑FP-025（Aderamastat）、用於治療過敏性...

美琪瑪、康普 攻鋰電池回收

電動車出貨穩健成長，持續推動未來車產業鏈的發展，其中占整車成本最高的電池產業，因使用大量貴金屬與稀有金屬等，在全球ESG...

黑松 今年營運可望持平

黑松（1234）董事長張斌堂昨（21）日表示，今年受原物料高漲影響，營運成本增加逾1億元，雖有漲價，但也只補回來三成，全...

新光鋼：鋼價調漲機率高

國際鐵礦砂及廢鋼價格持續上漲，鋼鐵大老新光鋼（2031）董事長粟明德昨（21）日表示，國內鋼材的去庫存已接近尾聲，有些廠...

榮運 斥資7億買汐止地

榮運（2607）考量長遠發展策略及營運需求，昨（21）日公告斥資7.63億元向長榮國際購買新北市汐止區保安段1121地號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。