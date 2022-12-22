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欣興（3037）買點浮現？他勸進場被噓爆 網籲「再等等」：還會跌

聯合新聞網／ 綜合報導
欣興（3037）20日開低後，仍有賣壓出籠而摜低股價一路下挫。本報系資料照
欣興（3037）20日開低後，仍有賣壓出籠而摜低股價一路下挫。本報系資料照

欣興（3037）20日由於受到該公司釋出下修資本支出的訊息衝擊，股價鎖跌停126.5元，探本波拉回新低。不少投資人對此標的持觀望態度，有網友直言，「籌碼還沒出現反轉，再等等吧，這只是剛開始，可能兩三天後可以撿更低」。

法人表示，由於欣興為載板龍頭廠，下修資本支出影響市場投資人多頭信心，所以，昨日出現大賣單，尤要注意外資動向。

有網友在論壇Dcard發問「有哪位業內人士或是稍微懂載板的人，能夠分析欣興（3037）跌停板內涵，還有他的買點是否浮現了？」

另也有PTT網友指出，「欣興（3037）因下修資本支出導致跌停，但是現在ABF三雄在全球的地位相較於5到10年前已經有質的轉變，從最高點到現在也有超過50%以上的修正，短期從局部高點也有25%的修正，現在本益比過低（參考景碩2012-2015的本益比），推薦中長期持有三雄，200元出場、80元停損」。

其他網友則留言「剛開始反應而已，勸你不要」、「呆過欣興，體質不佳公司，勸你不要」、「等你停損我再進」、「80損會不會失血過多」、「你知道以前不到20嗎」、「籌碼還沒出現反轉，再等等吧」、「這只是剛開始，下跌」、「板主保重，這波很怕人踩人，小心狂鉀公務員譏笑你」。

還有網友留言「還有得跌喔，你真勇」、「利空出盡？今天才開始跌」、「這種人踩人還敢資買，滿猛的」、「這波還有得跌」。不過也有網友認同表示「今天就是不錯的買點了，分批買，穩穩賺爆」。

Dcard PTT 欣興

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