快訊

一起哭過、笑過2022年 超有感大事件你忘了嗎？

為次世代疫苗再嗆衛福部 郭台銘：台灣家長也是BNT業務

中國大陸將解禁！港媒：1月3日放寬入境隔離措施至「0+3」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼鐵、航運族群領軍 台股漲64點收14,234點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今（21）日回溫反彈，盤中最多彈升百餘點，櫃買市場也跟著走揚，不過近午有漲勢收斂現象。盤面上資金聚焦電子族群，傳產部分則以航運族群為主流，此外，鋼鐵族群今日也漲勢剽悍。加權指數終場上漲64.37點，收14234.40點，成交量2,188.17億元。

中信投顧表示，觀察目前台股年線負乖離約9.7%，對照美國那斯達克、費半指數分別高達13.9%及11%水準來看，近日台股頻見開高走低或疲弱反彈亦難避免，建議操作維持逢彈減碼節奏，持股水位不拉高。

台積電（2330）今日上漲1.5元，收459元，漲幅落在1%以內；聯發科（2454），力積電（6770）漲勢相對強勁，終場以1%漲幅作收，鴻海（2317），聯電（2303）則收漲在1%左右，惟台達電（2308）股價在午後翻黑，終場小跌1%以內作收。

航運族群中，中航（2612）午後出現漲勢收斂，終場以7%漲幅作收，盤中最高價來到近三個月高點41.3元；中櫃（2613）與志信（2611）則分別以5%與4%漲幅居次，此外，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）收漲3%左右，以長榮漲近4%最多；航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）上漲2%左右作收。

上市鋼鐵族群中，今日共有威致（2028），海光（2038），新鋼（2032）等五檔攻上漲停板，其中，威致股價來到近半年高點29.35元，中鴻（2014），官田鋼（2017）也強勢收漲7～9%，燁輝（2023），允強（2034），盛餘（2029）等股也收漲4～6%；另外還有中鋼（2002），大成鋼（2027），中鋼構（2013）等股，中場漲幅落在1～3%。

長榮航 台股

延伸閱讀

鋼鐵人、航海王漲真的？法人：看好漲勢持續到這時間點

台股回神反彈 鋼鐵人、航海王表現亮眼

凱基投顧2023投資展望 前三季布局鎖定三類股

台股重挫 19類股統統收黑

相關新聞

鋼鐵、航運族群領軍 台股漲64點收14,234點

台股今（21）日回溫反彈，盤中最多彈升百餘點，櫃買市場也跟著走揚，不過近午有漲勢收斂現象。盤面上資金聚焦電子族群，傳產部...

長榮鋼 瞄準公共工程新案

長榮鋼 （2211）昨（20）日舉行法說會，公司表示，隨著國內大型公共工程案陸續公開招標，將積極爭取新案量；至於轉投資的...

統一超 強攻精品咖啡市場

瞄準800億黑金商機，超商咖啡邁向M型化消費，統一超（2912）旗下7-ELEVEN咖啡一年營收，據了解逾150億元，每...

卓越 擴大教育業務版圖

台灣最大教育集團卓越（2496）旗下陳立教育，擴大業務版圖，延伸至幼兒教育，昨（20）日不但推出專為3~6歲學齡前幼兒研...

萬海談展望 下季充滿變數

萬海航運昨（16）日舉行線上法說，總經理謝福隆表示，不管運價怎麼變化，航商一定會考量成本結構，不會亂砍價格造成自己虧損；...

貨櫃運價指數連26周下滑

時序接近華人傳統農曆年，全球貨櫃輪迎來出貨小旺季。本周遠東到歐洲及遠東到地中海運價逆勢上漲，但美國線還是小跌，昨（16）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。