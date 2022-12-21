鋼鐵、航運族群領軍 台股漲64點收14,234點

台股今（21）日回溫反彈，盤中最多彈升百餘點，櫃買市場也跟著走揚，不過近午有漲勢收斂現象。盤面上資金聚焦電子族群，傳產部分則以航運族群為主流，此外，鋼鐵族群今日也漲勢剽悍。加權指數終場上漲64.37點，收14234.40點，成交量2,188.17億元。

中信投顧表示，觀察目前台股年線負乖離約9.7%，對照美國那斯達克、費半指數分別高達13.9%及11%水準來看，近日台股頻見開高走低或疲弱反彈亦難避免，建議操作維持逢彈減碼節奏，持股水位不拉高。

台積電（2330）今日上漲1.5元，收459元，漲幅落在1%以內；聯發科（2454），力積電（6770）漲勢相對強勁，終場以1%漲幅作收，鴻海（2317），聯電（2303）則收漲在1%左右，惟台達電（2308）股價在午後翻黑，終場小跌1%以內作收。

航運族群中，中航（2612）午後出現漲勢收斂，終場以7%漲幅作收，盤中最高價來到近三個月高點41.3元；中櫃（2613）與志信（2611）則分別以5%與4%漲幅居次，此外，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）收漲3%左右，以長榮漲近4%最多；航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）上漲2%左右作收。

上市鋼鐵族群中，今日共有威致（2028），海光（2038），新鋼（2032）等五檔攻上漲停板，其中，威致股價來到近半年高點29.35元，中鴻（2014），官田鋼（2017）也強勢收漲7～9%，燁輝（2023），允強（2034），盛餘（2029）等股也收漲4～6%；另外還有中鋼（2002），大成鋼（2027），中鋼構（2013）等股，中場漲幅落在1～3%。