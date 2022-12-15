迎解封後首波旺季！旅行社股全面亮燈 度假飯店也高歌

開放國門後首波旺季報到，旅行社將迎接元旦、農曆春節旅遊潮，市場看好，國門開放、國內解封，旅行社業者業績將持續爬坡，明年元月業績表現可期，激勵今日盤中多檔旅行社股亮燈漲停，包括五福（2745）、易飛網（2734）、山富（2743）、鳳凰（5706）、雄獅（2731）股價全數亮燈，另外度假型飯店包括老爺知（5704）、夏都（2722）、富野（2736）股價也全面大漲表態。

在旅行社股和飯店股的帶動下，上市觀光類股指數今日大漲，盤中急拉來到119.73點，漲幅2.3%，順利突破前高，來到四年多來新高位置，上櫃觀光類股指數盤中漲勢更超越上市觀光類股指數表現，顯示買盤集中在活躍的中小型股。整體而言，觀光股今日在類股漲勢表現中僅次於航運股。

鳳凰表示，針對明年的觀光市場布局策略首要是擴大增才、補充人力需求。其次，將全面恢復產品上架，除少數疫情限制嚴格區域，產品皆已陸續推出，並增加歐洲河輪、中南美、美加地區國家公園、南極等高端產品線。在增加機位取得方面，與虎航合作明年第1季東北新潟包機、長灘島包機，並與華航（2610）洽談明年3月底、4月初的山陰地區鳥取賞櫻包機及秋季賞楓包機。與虎航洽談明年3月底到10月的東北新潟、秋田二點包機，另取得虎航東京、琉球機位，包裝計畫旅遊票、機加酒，以及團體旅遊銷售。

鳳凰的航空代理業務也恢復航班，包括代理韓國真航空預計12月30日起，飛韓國大邱，代理日本星悅航空明年1月15日起，飛6班包機往返北九州、桃園。