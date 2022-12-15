金融股明年能配息？ 專家：第一金（2892）和這兩家獲利幾乎零衰退
2022年台灣金融股獲利砍半，2023年還有機會發放股利嗎？
YouTube頻道《投資伊森》認為有可能發，但不會是現金股利。另外，有三檔金融股獲利幾乎零衰退，分別是第一金（2892）、華南金（2880）以及兆豐金（2886）。
以下為影音內容：
十四大金控股獲利表現
台灣前十四大金控股前10月的獲利表現，就整體來說，十四大金控股在今年前10月份的獲利表現，相較去年同期EPS的年成長率，全數都是呈現衰退的情況。
當中有三檔金控獲利，較去年同期腰斬，衰退是極為顯著，分別是衰退65％的國票金（2889）還有58％的新光金（2888），以及衰退57％的國泰金（2882）。
另外旗下有保險子公司的金控股，富邦（2881）旗下的富邦產險，國泰金控下的國泰產險，兆豐金控（2886）下的兆豐產險，這些金控股也都有比較明顯的虧損的情況。
相對比較輕微的金融股：
第一位是第一金（2892），旗下的第一產險，因為只有疫苗險，所以影響相對不是那麼大。
再來是華南金（2880）的部分旗下的華南產險，因為到9月5日為止，高達170萬件的防疫保單中，最後只承作了2萬197件防疫保單，大約佔整體比重是1.2％，風險控管相對是比較傑出的。
最後兆豐金只衰退2.46％，衰退幅度這麼少，是因為永豐金主要是銀行為主體的金控，旗下並沒有產壽險公司。
明年發股利？
目前市場上有傳出，金控公司希望可以透過資本公積來配發股利，就等金管會點頭。
之所以要金管會點頭，是因為銀行局在2012年有函令規定，「現金股利發放應以當年度獲利為原則，法定盈餘公積以及基本公積提列目的，適用於承擔風險之用」，若要將法定盈餘公積，以及資本公積按股東原有的股份比率，來發送現金，將會影響風險承擔的能力，並且不利於健全經營。
但用資本公積來配發股利，是有可能的，但不要高興得太早，因為有很可能會配發的應該會是股票股利，而不是現金股利。
理由很簡單，因為之前一堆金控公司，大舉的現金增資，這些增資的錢，是可以用來發放現金股利的嗎？又或者金控的子公司，明明都還需要現金或這注資，而金控卻把現金配發掉，金管會應該不太可能會允許這樣的事情發生。
所以最好的方法應該就是，發放沒有現金流出的股票股利。
國泰金 開發金 富邦金 近況
國泰金（2882）
國泰金提前啟動了，史上最大規模的現金增資案，年底前高達450億的資金，可望正式到位。
國泰增資後：
國壽RBC：350％
淨值比：6.2％以上
國泰產險RBC：400％
國泰金前十月累積的獲利年減超過55％，明年該如何發放股利，會是一個問題。
開發金（2883）
開發金前十月年減獲利超過42％，旗下核心子公司中國人壽，也已經進行了資產重分類，穩定了淨值後，展望明年會是它的關鍵。
富邦金（2881）
富邦金前十月累積獲利年減超過48％，雖然富邦產險已經在8月31號，完成增資150億元，但是該產險的防疫保單，要到明年的4月才會全部到期，所以財務壓力仍大，未來富邦金可能還需要二度增資。
◎本文內容已獲 投資伊森 授權，未經同意禁止取用轉載。
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