市場樂觀預期美CPI數據 生技、鋼鐵、航運成今台股主流

隨著市場預期美國CPI數據即將放緩，美股四大指數紛紛上漲，而台股經過多日拉回盤整，今（13）日表現震盪，盤中一度翻黑下探14,600點，9點40分左右再度由黑翻紅、向上攻擊，不過成交量仍然縮水，影響大盤表現，盤面上，生技、醫療與航運族群成為盤面上主流股，成為撐盤要角。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，看好台股12月下半場有望維持樂觀氣氛，指數將保持多頭持續向上攻堅的態勢，至於11月營收表現強勢、伴隨法人買超的個股，在股價表現上有機會比大盤來得強勢，具代表性的個股有太陽能族群的元晶（6443）、紡織族群的聚陽（1477）等股，都是投資人可持續關注的標的。

台積電（2330）今日在平盤上下起伏，盤中最低點落在473元，最高點達476元，上午10點半左右小跌1元，跌幅在1%以內；聯電（2303），力積電表現相對強勢，盤中漲幅皆達1%左右，此外還有聯發科（2454），台達電（2308），盤中也持續在平盤之上小漲表現。

上市生技醫療族群中，ABC-KY（6598），生達（1720），亞諾法（4133），中化（1701）皆在盤中攻上漲停板，其中，生達股價以61.9元創新高，盤中日K拉出一根長紅棒，留短下影線，5日、10日RSI指標分別來到98.65和95.82；南光（1752）以7%漲幅緊追在後，永信（3705），雃博（4106），葡萄王（1707），寶齡富錦（1760）等股，盤中漲幅則落在1～6%不等。

鋼鐵族群中，中鴻（2014），燁興（2007），佳大（2033）紛紛亮燈漲停，其中，中鴻股價光上進三個月高點26.4元，成功站穩在半年線之上，KD指標出現黃金交叉之勢；海光（2038）以9%漲幅緊追在後，新鋼（2032），威致（2028），新光鋼（2031）等股，盤中漲幅落在5～7%，此外還有第一銅（2009），大成鋼（2027），長榮鋼（2211），中鋼（2002）等股，盤中上漲1～4%。

航運族群則受惠市場對法說會行情的期待，今日貨櫃三雄長榮，陽明（2609），萬海（2615）全部動起來，盤中漲幅達1～3%，又以陽明漲勢較為強勁，盤中最高價來到63.8元，成功站上月線與季線；另外還有中櫃（2613），新興（2605），中航（2612）等股，盤中上漲1～3%不等。