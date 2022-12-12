「租賃類」存股策略大不同！ 專家舉聯華（1229）：EPS高低不重要

財經專家阿格力第三本書《阿格力教你這樣存股就對了》即將推出，從產業觀點著眼，用自組ETF的方式將喜歡的股票一網打盡，新書內整理了9大產業、20家公司，將過去累積的產業觀點及介紹通通都整理在書裡，教你汰弱留強、打造自己財富自由之路。

以下為影音內容：

自組ETF

挑選各產業翹楚，強化存股組合 投資一定有風險，分散配置也很棒

有些族群還是想要存個股，好像是自己的小孩慢慢養大的感覺，但是如果只生一個兒子，好好養他，但未來不一定就會是好兒子，有風險。

如果現代學技能已經不只要有一技之長，恐還須要有第二專長，因為產業的變化太快了。

阿格力存的第一檔股票竟然是中華電（2412）

存股這件事情也是一樣，很多投資人單壓一間公司，雖然前景很好。

過去中華電股價100元的時候，學生時期固定每個月存1萬元，但過沒幾年，4G、499之亂還有5G以及小家電信業者削價競爭，所以不論是遠傳、中華電、台灣大，其實獲利通通都不是很好。

雖然股利每年都很穩定，舉例若是細看遠傳，盈餘分配率基本上都是大於100％，就是拿資本公積（股息的配發來自過去的獲利樸滿），如果長期都這樣，樸滿不可能永遠都有錢，雖然資本公積可以穩定一家公司的配發股息，但一直使用，就要用另外的角度來看存股。

依據不同的股性 要有不同的存股策略

相同產業的本益比，好壞要怎麼區分？透過本業本益比的比較，即便是產業還是有些地方不同。

像是租賃類股，中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）。

和潤本益比較高，優點就是低BETA值，想要追求穩定的投資人應該要買高本益比的和潤，可以接受價格波動的人，可以買低本意比的中租跟裕融。

還有聯華（1229）其實EPS高低不重要，重點是它轉投資的聯華氣體。

在別人眼裡聯華EPS比較不好的時候，反而是比較低風險的，因為是轉投資的聯成是石化公司，影響到它EPS，相反當聯華EPS很好的時候，就代表石化的景氣不錯；某些公司該看毛利率，有些則要看轉投資的產業。

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