匯損 六壽險估虧逾300億

新台幣11月對美元大升1.308元、升幅4.2%，壽險業未避險部位匯損金額龐大，加上台美利差擴大帶動換匯交易避險成本走高，國泰、富邦、新光、中國、台灣等五大壽險合計11月稅後淨損283.8億元。

若包含預計下周一（12日）公布的南山，六大壽險11月虧損勢將超過300億元、甚至可能超過350億元。

六大壽險截至昨日已有五家公布11月營運情況，稅後淨損金額由大到小依序為：富壽虧93.7億、國壽虧89.1億、台壽虧36.15億、中壽虧32.44億、新壽虧32.41億，合計283.8億元。

富邦人壽表示，11月從外匯價格變動準備金回收約91億、11月底外準金餘額降至381億，含此因素，11月外匯避險成本128億，已增加避險部位因應。

國泰人壽表示，11月從外準金收回約84億，外準金餘額493億，國壽執行副總林昭廷表示，因替代避險貢獻蠻多，以國外投資資產規模來說，11月避險成本相對主要同業好很多。

台灣人壽11月從外準金收回35億元，外準金餘額131億元，含此因素，單月匯兌成本40幾億元；中國人壽11月收回58億元，外準金餘額128億元，虧損也是避險成本大幅攀升。

新光人壽11月收回外準金75億元，外準金餘額降至303億元，含此因素，避險成本約100億元。