裕民今舉行新船命名典禮迎接210,000載重噸

裕民航運（2606）其子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託青島北海造船有限公司建造的四艘210,000載重噸海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中第三艘為『裕寰輪』(M.V. “Cape Mercury”)，於今日(11月29日)在台北遠企大樓舉行新船「雲命名」儀式，並同步在青島北海造船公司及新加坡利用視訊連線參與，讓台北、青島及新加坡三地的賓客，一同如臨現場共襄盛舉。

裕民為遠東集團旗下九大上市公司之一，典禮由遠東集團董事長徐旭東先生親自主持，並邀請新加坡華僑銀行環球企業及投資銀行部總裁陳德隆先生(Mr. Tan Teck Long, Head of Global Wholesale Banking, OCBC Bank)之夫人李慧萍女士(Mrs. Tan-Lee Huey Ping)為「裕寰輪」命名。典禮在徐旭東董事長、陳德隆總裁、李慧萍女士及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。

裕寰輪船長299.92公尺，船寬50公尺，載重噸210,000公噸，是裕民航運船隊汰舊換新規劃中委託青島北海造船公司建造的四艘210,000載重噸海岬型(Cape size)散裝貨輪系列中的第三艘。依據一貫的節能環保概念打造，配置最先進MAN B&W主機，安裝導流罩、消渦鰭，以及採用低阻防污漆等節能措施，搭配船隊安全管理數位化系統，貫徹裕民一直以來的綠色航運信念。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統(SCR)，滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI (Energy Efficiency Design Index, 船舶能效設計指標數)低於基準線-30%，其超低油耗表現超越IMO第二階段EEDI -20%的要求。該輪不僅符合船舶效能指數(EEXI)，並且導入裕民航運創建的船舶安全管理系統 (Fleet Management System, FSM)的船舶性能模組，可以依據船隊運營需求精確規畫、統計、預估船隊任何時段的碳強度指標(CII)，裕寰輪專注於系統智能化再加上綠色節能的特性，將令裕民的競爭優勢如虎添翼。

裕民航運推動永續發展，成果備受肯定，在2022台灣企業永續獎(TCSA)中，榮獲《企業永續報告獎》運輸業金獎殊榮。另外也通過相關評鑑獲選納入《富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index》《台灣永續指數 FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index》成分股。裕民近年陸續與「台灣銀行」、「新加坡華僑銀行」、「澳盛銀行」、「瑞穗銀行」及「玉山銀行」等永續夥伴簽訂『永續連結貸款』額度，展現對永續經營的積極行動。裕民關注各項國際永續倡議的發展，掌握永續脈動及趨勢。2022年響應工商協進會「1.5度C氣候行動宣言」，邁向低碳轉型。此外簽署「R20氣候行動區域組織」之氣候倡議書，承諾投入資源對抗氣候變遷，增強與社會的連結，發揮社會影響力，以永續運輸，連結世界，打造淨零未來。裕民落實企業責任及治理精神，加入《海洋反貪腐網絡》(MACN)平台，與國際政府、民間組織合作，打擊航運業貪腐行為，推動營運治理永續，達成公平貿易。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。