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長榮航小金雞 長榮航太通過上市申請案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航太成立於1997年，為國內最大的商用飛機維修廠商，運用原來研發能量積極多角化發展，轉投資的事業包括長異發動機維修、長銳航材及長鑽科技，持股比重分別為49%、49%及35%。記者陳嘉寧／攝影
長榮航太成立於1997年，為國內最大的商用飛機維修廠商，運用原來研發能量積極多角化發展，轉投資的事業包括長異發動機維修、長銳航材及長鑽科技，持股比重分別為49%、49%及35%。記者陳嘉寧／攝影

長榮航（2618）旗下小金雞長榮航太（2645）今上市申請案報佳音，證交所上市審議委員會正式通過上市申請案。法人分析，後疫情時代航空產業急速復甦，航太產業回升的速度會比航空業還快，長榮航太為亞太區知名的商用飛機維修廠商，近期維修訂單急速飆升。

後疫情時代航空產業急速復甦，航太產業向上爬坡的態勢明顯，長榮航太的業績成長跟著出現想像空間。長榮航空的小金雞長榮航太董事長黃南宏，實收資本額35.28億元，主要產品:機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等。

全球航空業復甦，長榮航太業績急速攀升，單第3季的稅後純益為6.21億元，年增率達182.27%，每股稅後純益為1.76元；累計前三季營收為88.84億元，營業毛利16.26億元，營業利益12.07億元，稅後純益為14.35億元，年增率118.4%，每股盈餘達4.07元。

長榮航太成立於1997年，為國內最大的商用飛機維修廠商，運用原來研發能量積極多角化發展，轉投資的事業包括長異發動機維修、長銳航材及長鑽科技，持股比重分別為49%、49%及35%。

長榮航太不只是飛機的維修能力，2021年與艾姆勒車電及匯鑽科技合資成立長鑽科技，主要業務為電動車用零組件表面化學處理，這也代表著長榮航太也間接跨足電動車市場，目前以OEM車廠為主，供應的車廠有德系及日系車廠。

長榮航太維修受到國際大廠肯定，克服各種挑戰已成為波音供應鏈(Boeing Supply Chain)的重要供應商夥伴，長榮航太在全球的維修口碑極佳，更是全球許多知名航空來到亞洲的維護保養首選。

長榮航空 航太

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