東南亞經濟快速發展與宏全（9939）有關！ 統一實（9907）有可能成電動車概念股？

平常在喝的可口可樂飲料與經濟正快速成長的東南亞市場，這看似沒有關聯的兩件事情，其實都跟台灣的宏全（9939）有關？

馬口鐵大廠統一實（9907），未來有機會變成最便宜的電動車電池股？因為統一集團羅智先說，希望統一實朝電動車電池市場發展。

冷門的包材概念股，代表的公司有宏全（9939）、統一實（9907），雖然這兩間公司在資本市場上相對冷門，但是卻有獨門技術或者產業龍頭的地位。

這兩間都是很有歷史的公司，同樣都是成立於1969年，整整活了53年。

宏全近五年股利

宏全有連續26年發放股利，總共發放了58元，進3年的盈餘配發率為63.5％。

從今年2022年開始到10月27號宏全的股價最低為70元，最高為86.2元，歷年的殖利率表現大約是落在4％至5％之間。

統一實近五年股利

觀察到統一實這幾年的股利發放情況，在2020年以及2021年它都有賺錢，盈餘分配率也高達85％以上。

但是2019年有小賺且沒有發放股利，2018年賺了0.94元，盈餘發了一半，2017年則是賺了0.38元，盈餘配發率卻高達132％。

所以如果攤開統一實歷年的股利配發的情況，可以發現是蠻不穩定的。

統一實從今年2022的一開始到10月27號，最低的股價最低為13.75元，最高為21.35元，歷年的殖利率表現大部分落在2％至5％之間。

宏全

可以把宏全理解為飲料包材的老大，東南亞市場將決定它能否起飛，以上短短兩句話就已經完整介紹了宏全這間公司。

宏全成立於1969年，在2000年的時候，它投資了PET耐熱結晶瓶，開始提供整合性的包裝服務，在2003年開始在中國設廠，2005年變為控股公司，控股印尼、泰國等廠，到了2007年營運觸角又延伸到了越南，成立越南宏全有限公司。

宏全歷年營收

從宏全開始在中國設廠的2003年開始看，會發現宏全的年營收，確實隨著經營版圖的擴張而擴張。

在宏全擴張經營版圖的發展中，經營的重點已有所改變，在2020年的時候，台灣是宏全最大市場營收有81.7億元，其次是中國的59.6億元，東南亞佔50.4億元，最後非洲也有貢獻1.8億元。

然而根據法人的預估，在今年2022年台灣依舊會是宏全最大的市場營收大約會是86.8億元，但是如果要跟2020年的81.7億元相比，其實台灣市場是沒有什麼成長的。

最大原因應該跟台灣的飲料市場，早就已經相對飽和了。

進一步看到在中國市場方面，從2020年的59.6億元有機會成長到今年2022年的74.1億元，東亞亞則是從2020年的50.4億元，成長到今年的79.9億元；所以可說東南亞市場將是宏全成長最快的一個市場。

在台灣、中國、東南亞，這三個市場中，以東南亞的經濟成長性是最高的，對飲料以及飲料包材的需求，肯定也是最大的。

宏全在全球總共擁有48座生產基地，其中駐點於客戶工廠的生改基地就有21座，就是所謂的「廠中廠」，好處就是宏全可以把自己的吹瓶機，還有充填機直接搬到合作廠商的工廠裡，讓客戶省去管理以及督導品管的麻煩。

宏全營收比重

宏全主要的產品是塑膠瓶蓋與飲料代工，所以石油就是宏全的主要成本。

宏全在2021年各項產品的營業比重，佔比最高的就是PET瓶32％，其實則是飲料的填充佔了將近3成，再來瓶蓋是25％多，以及菸酒包材佔了3％多等等。

PET瓶指的就是礦泉水瓶、醬油瓶，至於菸酒包材則是橡木桶、捲菸紙等等；再喝的可口可樂寶特瓶也就是宏全所代工生產的。

宏全今年9月的營收達到22.06億元，月減15％，年增是41.94％，第三季的營收71.65億元（續創新高），季增8.96％，年增30.25％。

依照宏全這種營運的表現，2022營收將會再改寫歷史的新高。

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以上投資都將在2023年陸續發酵。

所以市場預估宏全在今年2022年EPS為7.9元，如果以最近3年的盈餘配發率為63.5％來算的話，2023年宏全有機會發放5元的股利。以它股價80元來當作參考的話，殖利率大約會是6.25％。

統一實

統一實是台灣第一大馬口鐵廠，具有空罐市場的領導地位，雖然統一實過往的股利政策沒有很吸引人。

統一實是隸屬於1216的統一集團，老闆也都是羅智先先生，根據今年9月的資料，統一實最大單一股東就是統一企業，持股大約45.55％。

統一實成立也是在1969年，它是台灣第一大的馬口鐵廠，也是國內唯一生產，馬口鐵片的製造商，在台灣馬口鐵市場佔有率達到7成，中國一級的馬口鐵市佔率也有8％。

馬口鐵有良好的加工性，以及耐腐蝕性，所以被廣泛的運用，平常在超市看到的鮪魚罐頭或者是愛之味的麵筋或克寧奶粉罐等等。都可以算是馬口鐵作為包材的蹤跡。

馬口鐵

為何要叫馬口鐵？其實世界第一支馬口鐵市由英國發明的，而中國第一批洋鐵是於清代中葉自澳門進口，當時的音譯就是馬口（Macau），所以中國人一班就稱之為馬口鐵。

對於統一實來說，既然馬口鐵是它的主要商品，所以熱軋鋼板的報價，就會是統一實獲利的關鍵。

在馬口鐵的成本組成中有高達8成是來自於熱軋鋼捲，所以2021年的統一實獲利會大爆發就是因為受惠於熱軋鋼板的報價上漲。

這也導致為何過去統一實獲利表現起伏比較大的原因，就是因為統一實的獲利，原則上是跟著熱軋鋼板的報價在走的。

統一實營收比重

統一實今年在2022年第二季的營收比重，佔比最高的就是馬口鐵的包材佔了65.7％，其次是飲料的包裝佔了34.4％。

馬口鐵的包材中，以台灣市場為主，而飲料包裝的主要市場則是在中國，其中客戶就包括中國新興飲料品牌「元氣森林」，該公司的估值曾經超過新台幣4000億元。

根據統一老闆羅智先先生的說法，目前統一實有兩大業務，分別是馬口鐵包材以及飲料包裝為主，但是未來希望統一實的馬口鐵也能應用在電動車電池的包膜上。

所以統一實未來有沒有可能是電池概念股之一？就有待未來的留意及追蹤。

不論未來統一實怎麼發展，要記得統一實的獲利跟熱軋鋼的報價走勢是高度相關，所以想要存統一實的投資人，在跟熱軋鋼的報價相對高點的時機進場就不會是一個好選擇。

市場預估統一實在今年2022年EPS為2.2元，以前兩年的盈餘配發率平均是87％來計算的話，明年2023年統一實有機會發放1.9元的股利，如果股價用16原來估算，殖利率會高達11％。

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