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富邦媒股價飆漲9% 雙11開跑首波業績年增45%、人潮倍增

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）旗下「momo雙11超狂購物節」登場，今（11）日買氣飆新高，凌晨活動開跑短短10分鐘，吸引的人潮即較去年同期成長逾2倍，在活動第一小時業績創下年增45%、為日均業績42倍的亮眼成績。

富邦媒今日股價在雙11業績告捷的激勵下，應聲大漲，盤中股價一路震盪走高來到548元，漲幅超過9%，並創下近一個月新高價。富邦媒表示，「momo雙11超狂購物節」開跑第一時間消費者鎖定搶買3C家電、生活清潔、母嬰用品等好物。今年雙11有超過2萬大品牌、數百萬件商品挑戰全年最佳入手時機。富邦媒昨公告前10月累計營收793.4億元，較去年同期成長16.4%，隨著雙11業績告捷，今年千億營收目標可望順利達陣。

momo購物網表示，雙11開跑第一時間各大品類搶購夯品帶路衝買氣，包含人氣3C「Apple」iPhone 14 Pro、「ASUS」VivoBook 14吋i7輕薄筆電；家電夯品「Roborock 石頭科技」石頭掃地機器人、「dyson」V12智慧吸塵器；日用品「幫寶適」一級幫紙尿褲、「ARIEL」日本4D超濃縮抗菌洗衣膠囊；保健首選「大研生醫」omega-3 84%德國頂級魚油、「QUAKER 桂格」無糖養氣人蔘；流行精品「NEW BALANCE」復古鞋、「YSL」山形紋流蘇配飾斜背包。另外，美妝「雅詩蘭黛」特潤修護超澎湃組、「摩洛哥優油」優油等也是人氣商品。

富邦媒表示，今年雙11豪氣擲出破百份的當日限定大獎，凡今日於momo全通路不限金額下單，免登記就有機會成為「11份亞洲不設點雙人來回機票」或是「111份國內五星飯店住宿券」幸運得主之一。另外，經過momo雙11暖身慶至今的集氣與醞釀，今日「組隊賺3.5%回饋」參與隊伍下單戰鬥力皆爆表，可望繳出亮眼成績。

iPhone 14 Pro 富邦媒 momo

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