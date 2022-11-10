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華航明年1月起 恢復日本廣島、高松客運航班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）集團10月合併營收125.05億元， 較前月增加4.17% ，其中客運收入為31.55億元，較前月增加32.83%，較去年同期增加26.83億元，增幅568.43%，華航看準市場需求，增加全線班次密集度，最受台灣旅客喜愛的東北亞航線每週飛航約130班，

華航集團10月客運收入為31.55億元，較前月增加32.83%，較去年同期增幅568.43%，主因為台灣邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，致使整體客運收入較去年同期大幅成長；至於貨運部分，今年貨運營收已累計突破千億大關，10月貨運收入為85.77億元，較去年同期減幅37.46%，主因為下半年整體消費力道下降以及庫存仍待消化等因素，導致貨運需求持續放緩，致使整體貨收減少，然華航仍以靈敏的貨運策略繳出千億成績。

隨台灣入境「0+7」上路，客運市場逐漸回溫，10月份華航全線客運成長，並以東北亞地區較去年同期成長最多，另大洋洲地區增班策略也奏效，並恢復布里斯本-奧克蘭航班載客，致使客運收入較前月增幅最大。

華航看準市場需求，增加全線班次密集度，最受台灣旅客喜愛的東北亞航線每週飛航約130班，部分航線並陸續恢復至疫情前班次，12月起松山-東京羽田航線增為每日2班，桃園-札幌增為每日1班，而桃園-名古屋航線也將逐步增班，此外桃園-廣島、桃園-高松預計1月起分別復飛每週4班，為旅客提供最便捷的航班體驗。另外華航12月1日起菲律賓宿霧開航，以及明年1月越南峴港、泰國清邁接力上線，皆有望挹注客運營收。

貨運市場面對下半年的不確定性，華航仍以穩健的營運策略繳出千億成績單，今年以來受到通膨升息、地緣政治風險、部分地區持續封控等三大利空因素，影響市場製造業生產水平，導致貨運需求持續放緩，加上空運填艙競爭壓力大，市場不乏出現降價搶市的情況，華航靈活布建航網及航班規劃，致力提升貨運服務、穩定航班裝載，滿足3C電子產品、民生消費用品、汽車及半導體零件等貨品載運需求，也順應市場行情機動制定銷售策略。

隨客運航班以及腹艙可載貨空間增加，華航將整合客貨機運能，彈性調度航班，鞏固貨源、穩定航班收入，並持續關注市場動態以及出貨需求，妥善因應規劃，伺機增開貨運加班機，提升整體貨運營收。

華航 客運 航線

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