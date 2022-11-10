台船做了這件事 10月營收創新高

台船（2208）今（10）日公布10月營收，在認列萬海得標的4艘3,000TEU貨櫃船工程收益下，單月暴衝達40.75 億元，月增176.5%、年增215.3%，並創歷史新高。

台船表示，受益各項國造國艦案工程進度如期推進，近幾個月來營運表現平穩，而10月最大亮點是先前自建的4艘3,000TEU級貨櫃輪的工程認列。

該投資案原本為資本支出，而先前公開舉行標售作業，由萬海以每艘價格由5,300至5,500萬美元不等，合計總價為2.12億至2.2億美元得標；雙方上個月完成相關文件署簽後，內部按施工進度重新認列，進而推升單月營收大增。

依台船公告數據，10月營收為40.75億元，月增176.5%、年增215.3%；累計今年前10月營收達181.66億元，年增16.1%。台船並表示，目前三大事業包括國艦國造占營收比重約60% 、商船占比約20%，離岸風電則占約20%，預期未來2至3年三大事業可穩健成長。

在國艦國造方面，包括潛艦案和4,000噸級巡防艦統包採購案、15艘100噸級救難艇案、6艘1,000噸巡防艦案等，迄今建造進度持續如期推進中。

離岸風電方面，轉投資的台船環海公司承攬中能離岸風場工程，將為其建置31座離岸風場水下基礎，該風場預計於2023年春天開始施工，並於2024年前完成併網作業。

同時也與海龍風場簽訂合作案，預計建置風機73支、海上變電站基礎安裝工程等相關業務，規劃2026完成作業，可為台船營運做出貢獻。另由台船環海下訂的國內首艘離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」預計明年中完工，未來業務非常看好。

至於商船方面，萬海得標的4艘3,000TEU級貨櫃輪，將於2023年上半年起陸續完工、交付，將可挹注獲利。