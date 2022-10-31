佐登城堡10月來客數飆30萬人 法人估明年EPS貢獻逾3元

佐登-KY（4190）斥資30億元在嘉義大埔美興建的生技園區試營運期間傳來捷報，周末舉辦的萬聖節活動，吸引來客數超過3萬人，創園區試營運以來紀錄，公司預估10月來客數將突破30萬大關，同時園區將於11月1日正式開幕，並找來國際超模大賽合作，將成為國際超模大賽複賽的活動場地。法人表示，佐登生技園區以門票、餐飲、購物帶入營收，估明年對佐登的營收貢獻將達12億元，每股純益貢獻將超過3元。

佐登妮絲城堡號稱「台版凡爾賽宮」，10月開園後第一場節慶活動吸客表現優於預期，公司預計11月1日正式開幕，開園全票300元，送600元產品抵用券。11月3日國際超模大賽也首度移師嘉義，選在佐登妮絲城堡舉辦台灣公開複賽，預期屆時將吸引另一波觀光人潮。佐登-KY表示，城堡未來也將不定期舉行活動，並安排街頭藝人和行動表演天天駐點，以成為再返率高的觀光景點。

佐登-KY的生技園區集合了智慧工廠、研發中心、綠建築及商場，是亞太最大的美容生技園區，明年預估將有200萬的觀光人次，法人表示，以平日4,000人、假日8,000人入園人潮估算，明年此園區將可貢獻佐登-KY營收12億元，其中，估門票達5億元、購物達4.8億元、餐飲2.2億元，客單價估達600元，每股純益貢獻將逾3元。

除了觀光效益，佐登-KY對園區內智慧工廠完工後，搶攻國際大廠代工訂單也蓄勢待發。公司表示，佐登妮絲城堡生技園區不僅是觀光工廠，也是集團重要的生產基地，產能是過去大甲廠的五倍，且設計為綠色智慧工廠，包括智慧製造、機器手臂、智慧物流，為集團在國際上的保養品、生產代工服務提供以往數倍的產品研發、生產製造能力，可望在啟用後為集團成長注入強大成長動能，有助未來國際代工訂單接單。