漲價題材加持 造紙類股指數飛奔 買盤挺進永豐餘集團股

陸紙廠啟動新一輪漲價，市場看好台廠永豐餘（1907）、榮成（1909）受惠，加上華紙（1905）第4季產品將持續漲價，吸引買盤進駐，造紙類股今（14）日盤中漲勢以永豐餘集團表現最為凌厲，永豐餘盤中股價來到24.2元，漲幅逾6%，華紙盤中來到17.2元，漲幅逾8%。另外，營運以中國大陸市場為主力的榮成今盤中來到15.55元，漲幅也有5%。

在龍頭股的帶動下，造紙股今盤中指數來到286.88點，漲幅逾4%，漲勢在傳產類股中表現僅次於玻陶類股。法人表示，造紙業今年以來需求端受到俄烏戰爭、通膨、疫情封城、升息干擾，需求表現遜於過往，不過，時序進入旺季，多少仍有一些旺季效應在，整體出貨量表現可望逐漸升溫。

受需求端疲弱影響，大陸三大造紙大廠玖龍、山鷹、理文先前不惜「減產保價」，不過，隨著產業旺季將至，近期停機計劃陸續結束，且中國大陸多家紙廠在10月10日、11日陸續宣布旗下原紙價格調漲，調漲幅度多在每噸人民幣50元，主要調漲產品為白板紙、瓦楞紙等紙種，市場解讀，大廠調價有利大陸工紙價格回穩。

在台灣市場方面，則受惠美國廢紙持續降價，第4季利潤可望擴大，美廢每公噸已從先前的260美元降至150美元，降幅十分可觀，加上國際運費下滑，隨著先前的高價庫存去化，有機會回到過去的利潤表現。

此外，文化用紙則持續喊漲，華紙表示，第4季產品將反應匯率變動因素，各產品皆將調漲10%。華紙表示，漿價雖然近期表現持平，短纖紙漿價格每噸900-920美元，長纖紙漿價格則在1,000-1,050美元區間，但換算成台幣價格上漲，因此，第4季調漲處女漿（原木漿）的產品。