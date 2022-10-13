美國年終購物季開跑 法人：買氣回溫 全球品牌是最大受惠族群

美國年終購物季來了，由電商巨頭亞馬遜（Amazon）領跑，本周在台灣時間10月11日下午3點起，在美、加等15國舉辦為期48小時的Prime早鳥優惠，除了祭出上萬筆優惠之外，還將主打百大熱門商品，提前炒熱年終買氣。零售同業也趁機推出各項優惠與亞馬遜一較高下，如沃爾瑪（Wal-Mart）宣布今年年終購物季將提前自本月開跑。

而台灣也不遑多讓，百貨周年慶檔期9月起就陸續開跑，今年防疫限制鬆綁後，各家百貨人流及買氣漸回流，也讓市場認為今年周年慶可能掀起報復性消費潮。

國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林表示，不論是美國年終購物季或台灣百貨周年慶，推出的超狂優惠讓消費者受惠外，事實上，大品牌公司包括精品、民生消費品、科技大廠等，才是最終且最大受惠族群。

李翰林指出，想想看走進百貨公司放眼望去盡是「大品牌」，如精品櫥窗陳列著Hermes、LV、Gucci等時尚名牌包，化妝專櫃有世界上最大的化妝品集團，萊雅（L'Oreal），及其子品牌蘭蔻、植村秀、薇姿、YSL等，運動樓層可看到Nike、其子品牌Converse，3C樓層有Apple、Samsung，超市可買到P&G旗下的海倫仙度絲、歐樂B、好自在、幫寶適、聯合利華集團旗下的多芬沐浴乳、熊寶貝，若是渴了，可買瓶可口可樂或買杯星巴克咖啡邊逛邊喝。品牌無所不在，這也為何屢屢到了消費旺季，總能直接拉抬知名大牌企業的銷售，並連帶提振其營收及股價表現。

確實如此，今年來全球經濟深受通膨高漲影響，但觀察消費行為可發現，在產業中具有定價能力的企業，多能交出亮眼成績單，特別是市場遍布全球的國際級大廠，挾著品牌優勢，即便漲價如LV、Gucci、Apple等品牌產品買氣依舊，也讓公司獲利得以穩健前行。

法人認為，購物季帶旺品牌行情，聰明的投資人應順勢參與這些全球大牌，不只購物籃裝滿這些大品牌商品，投資組合也該納入相關標的，與其只當消費者去貢獻這些公司的營收，不如投資這些大品牌來壯大自己的荷包。建議可鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，或透過相關ETF布局全球市值大牌，如00916這檔ETF的投資方向，聚焦的是全球具有高品牌護城河能力的50家企業，一舉囊括科技巨頭、精品消費、金融巨擘3大消費導向的大品牌公司，其中不乏全球知名的百年品牌，挺過景氣多空仍屹立於股市當中，更具有抵禦景氣的循環與波動的韌性。再觀察00916持股，投資的品牌主要都採美元營收，也就是這檔ETF可受惠美元資產，在最近匯率情勢下，特別具有分散匯率風險的優勢，故對投資人來說，將有助分散幣別風險，也是多元資產配置的不錯選擇。