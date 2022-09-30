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觀光股一枝獨秀 度假型飯店股價衝、坐穩海景第一排

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股今大盤持續回落，只有觀光股一枝獨秀，買盤點火飯店股、餐飲股。報系資料庫
台股今大盤持續回落，只有觀光股一枝獨秀，買盤點火飯店股、餐飲股。報系資料庫

受美股影響，大盤開盤持續回落，指數一度來到13,274點，崩跌逾200點，盤面僅觀光類股一枝獨秀，買盤點火飯店股、餐飲股，包括老爺知（5704）、夏都（2722）股價一度攻頂，亞都（5703）盤中漲幅也逾9%，遠雄來（2712）盤中漲幅也逾6%。激勵上市觀光類股指數勁揚，來到102.87點，漲幅達1%，不僅站回5日均線，也穩居月線、季線之上。

法人表示，觀光股今日漲勢主要集中在飯店股，尤其是度假型飯店，一方面顯示族群輪番補漲，另一方面，解封後，國人逐漸全面恢復正常生活，因海外旅遊的價格飆漲，預期不少人還是會選在國內旅遊，將帶動度假型飯店住房與餐飲表現。

尤其飯店業接下來將迎向春節、跨年、聖誕節等住房旺季，外國觀光客也可望逐漸回籠，餐飲方面也有年底聚餐、尾牙乃至於明年的春酒助陣，整體業績表現可望恢復成長。

老爺知表示，今年暑假住房率約接近9成，整體第3季住房率也有8成的表現，且今年以來平均房價上漲，以前八月平均房價來看，漲幅約達一成二。展望第4季由於將逐漸進入冬季，是溫泉旺季，目前看來訂房也已有六到七成的表現。預計下月將開放農曆春節訂房，屆時可望再有一波業績高峰。

遠雄來則是在今年年底前可望完成歷時二年的改裝，遠雄來總經理沈建劭表示，自2020年起，遠雄悅來啟動20年來首次大幅改裝工程，參考國際渡假旅遊體驗與奢華酒店趨勢，不僅從客房、餐廳進行全面升級調整，更逐步導入客房數位設備、調整餐廳空間及餐台設計、強化娛樂休閒分齡設施，今年暑假更首度開放改裝後的大廳、自助餐廳及主題客房，隨著飯店將於2022年底完成全面改裝，將陸續揭曉多個全新餐廳、悅心會行政俱樂部VIP LOUNGE、商店街與樂活交誼中心等全新場域。

觀光 遠雄 餐飲

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